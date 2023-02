Carburant : Olivier Véran espère une nouvelle ristourne de TotalEnergies "le plus vite possible"

Le porte-parole du gouvernement a remis la pression sur le groupe pétrolier, qui a récemment publié un bénéfice record en 2022.

Après l'annonce de profits record réalisés en 2022, publiés alors que le diesel approchait 2 euros le litre, TotalEnergies a fait miroiter la semaine dernière aux automobilistes français de nouvelles remises sur le carburant . Une annonce bien "accueillie favorablement" par le gouvernement, le porte-parole affirmant dans la foulée que des "discussions" étaient en cours avec le pétrolier. Invité de France 2 mardi 14 février, Olivier Véran en a remis une couche.

"Il y a une aide supplémentaire qui pourrait intervenir de la part de Total. N ous (leur) demandons de faire un effort. C’est à eux de se déterminer. Ils ont annoncé qu'ils y réfléchissaient activement", a affirmé le ministre. "On attend de voir" ce que le patron de Totalenergies Patrick Pouyanné va "proposer", a-t-il poursuivi, espérant que cette nouvelle aide sera annoncée "le plus vite possible" car "nous souhaitons, en plus des dispositifs d’État qui viennent aider le pouvoir d’achat des Français, des dispositifs de la part des vendeurs de carburants".

TotalEnergies avait déjà accordé des ristournes aux consommateurs français entre septembre et décembre, à la suite de la flambée des prix du pétrole, en plus de celle du gouvernement. À combien pourrait se chiffrer cette hypothétique nouvelle aide ? Interrogé sur le rabais envisagé, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, n'a donné la semaine dernière aucun détail sur son "montant" ou ses "conditions". "Nous sommes prêts à envisager" une nouvelle remise, a-t-il seulement annoncé, en reconnaissant qu'un litre de carburant à deux euros constituait un "seuil psychologique (...) dans les têtes des Français".

À la pompe, quoique encore légèrement en baisse depuis deux semaines, les prix des carburants routiers sont fortement remontés depuis le 1er janvier, avec la fin de la ristourne générale de l'État, remplacée par une aide unique de 100 euros, réservée aux plus modestes.