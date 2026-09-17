Carburant: les pêcheurs lèvent les blocages à Nice et à Frontignan

Des pêcheurs bloquent l'accès au dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault, le 17 septembre 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les pêcheurs mobilisés contre les coûts du carburant ont levé jeudi à la mi-journée les blocages organisés au port de Nice et à un dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'attente de l'issue du rendez-vous entre leurs représentants et la ministre de la Pêche.

Après un blocage mis en place avant l'aube à Frontignan (Hérault), les quelques dizaines de pêcheurs qui empêchaient l'accès des camions citernes à un dépôt pétrolier se sont repliés sur la capitainerie de Sète, à l'ouest de Montpellier, a constaté une journaliste de l'AFP.

De même, le port de Nice a été rouvert en début d'après-midi, a indiqué sa direction, après un blocage de plusieurs heures mené par une dizaine de bateaux déployés en mer à l'entrée du port.

Les protestataires avaient laissé passer quelques bateaux, notamment un navire de recherches océanographiques, mais un ferry en provenance de Corse a été dérouté vers Savone en Italie, selon une source portuaire.

Une réunion à Paris entre les représentants des pêcheurs et la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, s'est achevée aux environs de 15H00.

Plus tôt jeudi, le maire de Nice Eric Ciotti (UDR) s'était rendu sur un bateau à la rencontre des pêcheurs. Devant les caméras, ils ont réclamé "une baisse du prix du gasoil et un soulagement des normes européennes", évoquant de possibles blocages vendredi aux ports de Marseille et de Toulon.

M. Ciotti leur a exprimé son soutien, jugeant "légitime" leur "ras-le-bol par rapport à l'accumulation de ces normes qui s'additionnent sans rationalité" et "l'explosion du prix du carburant."

Jeudi matin, une trentaine de bateaux ont aussi bloqué le port de Sète, selon la police. Un ferry venant de Corse n'a pas pu débarquer mardi soir, et un autre en provenance de Tanger a dû être dérouté, tandis que la criée est à l'arrêt depuis lundi, a précisé le port à l'AFP.

"La pêche se meurt"

Pour contenir la colère sociale à quelques mois de la présidentielle, Sébastien Lecornu a demandé mercredi de "prolonger" jusqu'au 31 décembre les aides ciblées sur les carburants et de relever l'aide pour les pêcheurs de 25 à 35 centimes par litre.

"Les annonces de M. Lecornu ne sont pas nos revendications prioritaires", avait réagi jeudi matin auprès de l'AFP Pierre Palumbo, marin et patron pêcheur de Sète.

Les pêcheurs réclament notamment un blocage du prix à la pompe de 60 centimes pour le gasoil des bateaux et le paiement des aides "qui n'ont toujours pas été payées" depuis avril a expliqué Vincent Scotto, président de la coopérative des pêcheurs Sathoan, qui faisait partie de la délégation reçue à Paris.

Les pêcheurs de Méditerranée veulent également une révision du plan européen West Med, qui a réduit à 100 le nombre de sorties par an pour les chalutiers et impose un maillage de filet selon eux trop large et qui engendre "une grande perte économique", selon Perrine Cuvilliers, de l'Organisation des producteurs du Sud. La répartition des quotas de thon rouge, favorable à l'Atlantique au détriment de la Méditerranée cette année, est aussi pointée du doigt par les pêcheurs.

Au Grau-du-Roi, des manifestants ont pendu deux mannequins représentant des pêcheurs en ciré jaune du haut d'un phare, avec ces banderoles: "la pêche se meurt", "l'Europe tue". La mise en scène macabre était aussi déployée sur des bateaux à quai, avec des messages similaires et d'autres faux cadavres.