Carburant: l'essence SP95-E10 à un record depuis le début du conflit au Moyen-Orient

Vendredi, le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait en moyenne à 2,090 euros le litre ( AFP / Alex MARTIN )

L'essence SP95-E10 n'a jamais été aussi chère en France depuis le déclenchement de la guerre en Iran fin février, à 2,090 euros le litre vendredi, tandis que le prix du gazole reste très élevé, selon un calcul de l'AFP à partir des données gouvernementales.

Vendredi, le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait en moyenne à 2,090 euros le litre, après avoir repassé la barre symbolique de deux euros depuis la mi-août, dans la foulée notamment d'un rebond des cours du pétrole depuis plusieurs semaines.

Cette moyenne, constituée sur la base de 7.452 stations, est 2,78% plus élevée qu'il y a une semaine et 21,52% plus chère depuis le 27 février dernier en France, veille des premières frappes israélo-américaines.

Le prix s'approche des records de juin 2022 dans le sillage de la guerre en Ukraine, où le SP95 dépassait 2,10 euros.

Le gazole, carburant le plus consommé en France, s'achetait vendredi 2,259 euros le litre (moyenne sur plus de 9.644 stations), en hausse de plus de 1,34% par rapport à la semaine passée (+0,030 euros), sans encore franchir son record atteint en avril à plus de 2,30 euros. Il est 31,3% plus cher que fin février.

Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer.

Le président de la branche stations-service du réseau Mobilians, Francis Pousse, a estimé auprès de l'AFP que les "prix faisaient le yoyo" et qu'il "était très difficile de prévoir" leur évolution mais il voit de son côté "une tendance à la baisse". Sur le gazole, "on a un souci d'approvisionnement depuis l'arrêt des exportations russes et petit à petit cela a pris de l'ampleur", a-t-il ajouté.

Le 29 août dernier, le PDG de TotalEnergies avait assuré qu'il continuerait de plafonner le prix des carburants dans ses stations "tant que le conflit (au Moyen-Orient, ndlr) durera" (1,99 euro le litre sur l'essence et 2,25 euros sur le diesel).

Le prix du baril de Brent était tombé à près de 70 dollars début juillet, avant de remonter pour s'établir ce vendredi autour de 95 dollars dans un contexte de regain de tensions au Moyen-Orient.

Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.

Le gouvernement a annoncé jeudi avoir reconduit pour deux mois les aides sectorielles sauf pour les transporteurs, et prolongé d'un mois le guichet pour le dispositif grands rouleurs bénéficiant aux ménages modestes.

"Je pense qu'on est dans les eaux maximales" sur les prix du carburant, a commenté vendredi sur LCI le président du comité stratégique des centres E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. "Je pense qu'il y a un seuil où les pouvoirs publics seront obligés, si ça durait, si c'était trop fort, de diminuer un peu la taxation des carburants".