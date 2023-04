Canons Caesar : l'économie de guerre voulue par Emmanuel Macron, ce n'est pas pour tout de suite, selon Arquus

En juin dernier, le président français avait appelé à passer à une "économie de guerre" pour se préparer à l'hypothèse d'un conflit de haute intensité à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Un souhait qui reste à concrétiser

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'"économie de guerre" voulue par Emmanuel Macron, alors que l'industrie de l'armement est mise à mal par la guerre en Ukraine, reste un lointain horizon pour Arquus, le fabricant des camions porteurs du canon Caesar.

Dans l'usine de Limoges, "actuellement un Caesar sort tous les quatre jours de nos lignes", explique le responsable ingénierie Christophe Bouny devant quatre squelettes de camion en cours de fabrication. "On pourrait faire un par jour mais ce n'est pas la commande qu'on a" , regrette Emmanuel Levacher, président d'Arquus, fabriquant de véhicules blindés et de matériels roulant à destination de l'armée de Terre.

La France, qui a fourni 30 Caesar à l'Ukraine, a passé commande pour un lot de 18 de ces canons produits par Nexter, mais dont le camion porteur est fabriqué par Arquus. Deux autres lots de 18 doivent être fabriqués en 2023 et c'est tout. "C'est peu", déplore Emmanuel Levacher. "Ce qui nous intéresse c'est d'avoir de la visibilité sur la production" , avance-t-il. La nouvelle loi de programmation militaire prévoit une cible de 109 Caesar en 2030 "donc ce qui serait bien, c'est qu'on reçoive une commande de 109 camions et pas 12, puis 15, etc.", souhaite M. Levacher.

Le patron du constructeur veut à tout prix éviter ce "stop and go" car "c'est toujours un challenge de relancer une production", de reformer les opérateurs et de réamorcer les fournisseurs.

Commandes revues à la baisse

Arquus, filiale du Suédois AB Volvo, est un acteur important du programme Scorpion qui prévoit le renouvellement des blindés de l'armée de Terre française par des engins connectés entre eux. Un peu plus loin dans l'usine, les "kits de mobilité" des blindés Jaguar (engins de reconnaissance équipés d'un canon) et Griffon (transport de troupes), pièces essentielles du programme, sont en construction.

Arquus ne produit que le châssis et les roues des ces véhicules derniers cris dont les volumes ont été revus à la baisse dans la nouvelle loi de programmation militaire (LPM) présentée mardi en Conseil des ministres. Une centaine de Jaguar en moins sur les 300 prévus en 2030 et environ 500 Griffon décalés à post-2030, "ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous", reconnait Emmanuel Levacher.

Mais il espère se rattraper avec l'activité de "maintien en condition opérationnelle" des VAB et AMX-10RC dont la durée de vie va être prolongée. La maintenance et la réparation des véhicules représentent plus de 40% du chiffre d'affaire d'Arquus.

En 2022, le constructeur a produit 141 kits de mobilité pour le Griffon et 25 pour le Jaguar, mais ses lignes de production ne tournent pas à leur pleine capacité, faute de commandes fermes suffisantes.

Exportations décevantes

S'il a fabriqué 1.272 véhicules neufs et a été bien aidé par la montée en puissance du programme Scorpion l'année dernière, les exportations d'Arquus restent décevantes. Avec seulement 100 millions d'euros d'export , l'entreprise reste loin de l'objectif de réaliser la moitié de son chiffre d'affaire -550 millions d'euros- à l'étranger.

Les changements géopolitiques comme en Afrique subsaharienne où la position de la France est "challengée" -plus aucune vente au Mali et au Burkina Faso- ne facilitent pas la tâche, selon Emmanuel Levacher. Et puis "il y a la montée d'acteurs concurrents comme la Turquie, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, Israël qui ont beaucoup d'influence. Les Turcs ont des prix très compétitifs car ils ont un gouvernement qui leur passe de grosses commandes", observe-t-il. "Nous ne sommes pas désespérés mais raisonnablement préoccupés" , admet-il, tout en confiant être optimiste pour l'année 2023.

En juin dernier, le président français avait appelé à passer à une "économie de guerre" pour se préparer à l'hypothèse d'un conflit de haute intensité à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Un souhait qui reste à concrétiser, constate Emmanuel Levacher.