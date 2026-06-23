 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicules : le gouvernement charge EDF et la Caisse des dépôts de réfléchir à des solutions pour adapter les écoles
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/06/2026 à 13:02

Seules quelques centaines d'écoles sont climatisées à l'heure actuelle, selon le ministre de l'Économie.

Roland Lescure à Paris, le 27 mai 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Roland Lescure à Paris, le 27 mai 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

4.000 écoles rénovées, 400 climatisées : "On doit pouvoir faire plus". Le ministre de l'Économie Roland Lescure a demandé à la Caisse des dépôts (CDC) et EDF de "réfléchir" à des solutions pour adapter les écoles aux vagues de chaleur, a-t-il annoncé mardi 23 juin.

"Nous devons adapter les écoles à ce nouveau défi" du changement climatique et des vagues de chaleur, a déclaré Roland Lescure à l'ouverture du colloque de l'Union française de l'électricité (UFE).

Accélérer l'adaptation

"J'ai demandé à la Caisse des dépôts et consignations et EDF de réfléchir à des solutions", a-t-il ajouté en disant espérer "revenir très vite avec des solutions très concrètes pour accélérer l'adaptation de nos écoles à cette nouvelle priorité".

Selon lui, quelques centaines seulement sont climatisées aujourd'hui. "On en a rénové, adapté près de 4.000" ces dernières années , a-t-il dit ensuite à quelques journalistes. "On en a climatisé 400", "on doit pouvoir faire plus, on doit faire mieux", a-t-il ajouté.

L’épisode de très forte chaleur sur la France, dont une grande partie du territoire a été placée en vigilance rouge canicule par Météo France depuis samedi, a conduit à la fermeture de 1.352 écoles et collèges lundi et 4.042 autres placés en horaires aménagés.

Canicule
Environnement

5 commentaires

  • 13:43

    Réfléchir à des solutions, alors qu'ils en existent ! Dans l'établissement scolaire de ma femme, bâtiment de 1970 d'origine, pas d'isolation, grande fenêtre, pas de VMC, classe surchargée et amiante !
    Bref, en discutant pour rien, on avance dans rien mais on gagne du temps. Des économies ? Brûler du gaz à gogos pour réchauffer le bâtiment en hiver. Et en été, avec une ambiance à +30°C, rien ne peut empêcher un prof de faire cours sauf un malaise d'un élève ou de lui même.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank