Canicule: Météo-France lève la vigilance rouge à partir de mercredi matin

Un thermomètre de pharmacie indique une température de 39°C à Paris, le 13 juillet 2026 lors d'un épisode de canicule en France ( AFP / Martin LELIEVRE )

La France ne comptera plus de départements de départements en vigilance rouge canicule à compter de 06H00 mercredi a annoncé Météo-France mardi, en faisant état d'une régression de la masse d'air chaud pesant sur le pays.

Le pays verra une "descente de la totalité des 26 départements actuellement en niveau rouge au niveau orange", selon le prévisionniste, qui l'explique par le fait que "la masse d'air très chaud qui stagne sur le pays depuis plusieurs jours va commencer à régresser par l'ouest, sous l'influence d'une dégradation orageuse plus marquée au cours de la journée de mercredi".

Mercredi, un "air moins chaud gagne par l'ouest et le nord" et les températures vont baisser, notamment au nord de la Loire, selon Météo-France. Les températures les plus élevées, "entre 36 et 38°C", ne concerneront plus qu'"une zone autour du Massif central allant du Midi toulousain à la vallée du Rhône en passant par le Centre".

Deux salves orageuses sont attendues mercredi : "une première en fin de nuit" du nord Aquitaine au Poitou-Charentes, remontant vers la Bretagne, et, à partir de la mi-journée, "un deuxième axe orageux, plus marqué", touchera "les régions de la Bretagne vers la Bourgogne et le sud Alsace (localement 30/40 mm)", avec des orages qui "pourraient localement être forts", selon Météo-France.

Une passante se protège du soleil avec un parapluie dans une rue à Paris, le 13 juillet 2026 lors d'un épisode de canicule en France ( AFP / Martin LELIEVRE )

Les températures restent encore très élevées ce 14 juillet dans une grande partie du pays, où la sécheresse des sols accentue le danger de feux de forêts, en attendant de possibles orages épars en fin de journée.

L'épisode caniculaire en cours, "qui concerne toujours fortement le centre du pays avec des températures de 36 à 38°C, s'étend vers la vallée du Rhône, où les températures peuvent atteindre 38 à 40°C, comme dans le Midi toulousain", selon les prévisions publiée mardi à la mi-journée.

"Dans l'après-midi, la masse d'air chaud progresse de nouveau sur la moitié sud du pays" et quelques précipitations, "plus rares que la veille", sont attendues, avec quelques orages possibles sur le Massif central, puis sur le quart nord-est du pays et les côtes aquitaines en fin de journée.

Vingt-six départements de l'Ile-de-France au Tarn sont encore concernés par le niveau maximal de vigilance rouge.

Indicateur thermique national quotidien en 2026 comparé à la normale de saison et à la valeur maximale atteinte par l'ITN avant 2026, pour mettre en avant les records battus, selon les données de Météo-France ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Depuis midi, le niveau d'alerte s'est aggravé dans huit départements du sud de la France jusqu'ici placés en vigilance jaune (Gard, Lozère, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Haute-Corse et Corse-du-Sud), ce qui porte à 58 le total des départements en orange mardi.

"Les fortes chaleurs et la sécheresse des sols provoquent une situation exceptionnelle de danger de feux de forêts", a rappelé le prévisionniste, alors que les pompiers luttent toujours contre un incendie hors norme dans la forêt de Fontainebleau.

La décrue des températures sera plus franche jeudi. Les 35°C ne seront dépassés en journée "que de l'Occitanie à la vallée du Rhône, la Provence et la Corse".