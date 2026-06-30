Matériaux de construction: le géant belge Lhoist cède sa filiale nord-américaine pour 12 milliards d'euros

( Belga / JOHN THYS )

Le groupe industriel belge Lhoist, un des grands producteurs mondiaux de chaux, va céder sa filiale nord-américaine au groupe américain Martin Marietta Materials, pour un montant de 13,5 milliards de dollars (environ 12 milliards d'euros), ont annoncé les deux parties.

Il s'agit d'une des plus importantes transactions dans le monde des affaires en Belgique ces dernières années.

Lhoist, entreprise non cotée, fondée en 1889 en Wallonie, appartient à la famille Berghmans, une des plus riches de Belgique, via sa holding Financière de Gestions Internationales (FGI). Elle a des activités dans une vingtaine de pays.

Comme la maison-mère, la filiale Lhoist North America (LNA) se présente grâce à ses carrières de calcaire comme un gros producteur de chaux à haute teneur en calcium, pour le monde de la construction et la sidérurgie notamment.

La filiale exploite en Amérique un réseau de 20 carrières et sites de production, ainsi que 45 terminaux de distribution, qui vont désormais tomber dans l'escarcelle de Martin Marietta.

Ce producteur de granulats, dont le siège est à Raleigh en Caroline du Nord (est), va renforcer grâce à LNA son implantation dans le sud des Etats-Unis, notamment au Texas et sur le pourtour du Golfe du Mexique, selon un communiqué de Martin Marietta reçu mardi.

L'accord annoncé lundi prévoit que le rachat soit effectué en numéraire à hauteur de 7 milliards de dollars ainsi qu'en actions Martin Marietta (6,5 milliards), ce qui aura pour conséquence de faire entrer la famille Berghmans au capital du groupe américain à hauteur de 15%, avec un siège au conseil d'administration.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026 après avoir reçu l'aval des autorités de régulation américaines.