Canicule : des réacteurs contraints d'abaisser leur production

Le groupe EDF devrait baisser la production de trois de ses centrales nucléaires à partir de ce week-end. En cause, les grosses chaleurs qui empêchent le producteur d'électricité de refroidir ses réacteurs sans affecter la faune et la flore.

La centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Une nouvelle conséquences des épisodes de fortes chaleurs qui traversent la France. Plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF ont été contraints d'abaisser leur production en raison des températures élevées des cours d'eau utilisées pour leur refroidissement, a indiqué l'entreprise vendredi 5 août. "Les conditions climatiques exceptionnelles actuelles se traduisent par une montée de la température de la Garonne qui a atteint 28 degrés", indique EDF.

"A la demande du gestionnaire de réseau d'électricité national (RTE), l'unité de production n°2 de la centrale de Golfech reste en production (puissance minimale)", poursuit le producteur d'électricité. Cette puissance minimale correspond à environ 300 MW, contre 1.300 MW normalement. Le second réacteur de la centrale située dans le Tarn-et-Garonne est pour sa part en arrêt programmé.

Une montée de la température des cours d'eau

Chaque centrale a ses propres limites réglementaires de température de rejet de l'eau à ne pas dépasser, afin de ne pas échauffer les cours d'eau environnants et d'en protéger la faune et la flore. Les centrales pompent en effet l'eau pour le refroidissement des réacteurs , avant de la rejeter. Les arrêtés fixant les limites de rejet prévoient également des seuils plus élevés "en conditions climatiques exceptionnelles", comme c'est le cas actuellement à Golfech.

Localisation et âge des réacteurs nucléaires français depuis leur mise en service industrielle, selon les données de l'Agence international de l'énergie atomique ( AFP / )

En outre, des dérogations temporaires peuvent encore relever les seuils, ce qui a été accordé à quatre centrales nucléaires, dont celle du Bugey (Ain), alors que la France traverse un nouvel épisode caniculaire . "Les conditions climatiques exceptionnelles que nous connaissons depuis quelques jours se traduisent par une montée de la température du Rhône, qui a atteint plus de 25 degrés", constate EDF dans un point distinct sur la centrale du Bugey.

Des baisses de productions plus tôt que d'habitude

"Les unités de production n°2 et 5 ont été maintenues sur le réseau dans le respect des dispositions relatives aux situations climatiques exceptionnelles", indique le groupe. Ces deux réacteurs ont "dû effectuer des baisses de charge" , autrement dit réduire leur puissance, a précisé une porte-parole d'EDF à l'AFP. Les deux autres réacteurs de la centrale sont pour leur part en arrêt pour une maintenance programmée.

Carte de France métropolitaine localisant les restrictions d'eau et les zones concernées par des arrêtés préfectoraux, au 5 août ( AFP / )

EDF avait prévenu qu'il pourrait être contraint d'abaisser sa production nucléaire ces prochains jours et même arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin (Drôme) en raison des températures élevées des fleuves. Des baisses de production pour ces raisons interviennent régulièrement en période estivale , même si cette année elles sont intervenues beaucoup plus tôt que d'habitude - dès le mois de mai. EDF relativise la portée de ces événements, soulignant que depuis 2000, les pertes de production ont représenté en moyenne 0,3 % de la production annuelle du parc.