 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicule : à Paris, 25 victimes d'arrêts cardiaques en 24 heures, plus du double de la moyenne habituelle
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/06/2026 à 15:07

Au niveau national, les autorités sanitaires observent "une multiplication par quatre des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur".

Stéphanie Rist à Paris, le 22 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Stéphanie Rist à Paris, le 22 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

A Paris, 25 personnes ont été victimes d'arrêts cardiaques sur la seule journée de mercredi, contre "moins de 10 habituellement", a indiqué jeudi 25 juin le cabinet de la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

"On commence à avoir et on s'y attendait, (...) les premiers décès" probablement liés aux températures extrêmes, a expliqué le cabinet lors d'un point presse sur les conséquences de la canicule. Ces décès "ne concernent pas que des personnes âgées déshydratées" mais aussi "des jeunes qui font des arrêts cardiaques" , a-t-il ajouté, sans préciser si tous ces arrêts cardiaques se sont soldés par un décès ou non.

Au niveau national, les autorités sanitaires observent "une multiplication par quatre des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur", et aussi quatre fois plus d'appels à SOS médecins qu'habituellement "sur les dernières vingt-quatre heures".

"La situation passe un cap et il faut qu'on passe en gestion de crise avec tous les leviers possibles" , a estimé le cabinet, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu vient d'annoncer le déclenchement du niveau 3 du plan Orsan, le plus élevé. "Il n'y pas de catastrophe mais les signaux sont suffisamment importants" pour déclencher ce plan, selon le cabinet de Stéphanie Rist.

Saturation

"On commence à voir des déprogrammations (...) et des saturations dans certains services de réanimation", mais "on n'est pas à un stade où il y a des déprogrammations massives" et "tout cela est aujourd'hui maîtrisé", a assuré le ministère.

Même si une baisse relative des températures est attendue ce week-end, "la tension va rester forte" notamment parce que les décompensations de maladies chroniques "surviennent parfois cinq à dix jours après". Il faut s'attendre au déclenchement de "nombreux" plans blancs sur le territoire , a-t-il poursuivi.

La ministre Stéphanie Rist prendra, soit jeudi soit vendredi, un arrêté qui permettra de "mobiliser les étudiants pour venir en renfort" des Samu-SAS, qui répondent aux appels au 15. "Nous allons activer la réserve sanitaire" , a encore indiqué le cabinet.

Concernant la tension dans les services d'urgences, "on a des signaux ponctuellement dans certaines régions" : notamment en Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est. "Il y a déjà des plans blancs" dans certains hôpitaux du territoire, mais à ce stade "moins d'une dizaine", a-t-il précisé.

Canicule
Environnement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La centrale nucléaire du Bugey. (illustration) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Canicule : EDF met trois réacteurs nucléaires à l'arrêt
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 14:19 

    "La France dispose des moyens de production pour couvrir les besoins en électricité des Français, y compris en cas d'arrêt de moyens de production", a rassuré RTE. La Seine et le Rhône étant trop chauds, EDF a été contraint d'arrêter jeudi 25 juin deux réacteurs ... Lire la suite

  • Image extraite d'une vidéo filmée par les forces de la Marine nationale française le 23 juin 2026 et diffusée le 25 juin 2026 montrant un officier de la Marine nationale française observant aux jumelles le pétrolier Deliver avant son interception en Méditerranée ( Etat-Major des Armees / Handout )
    La France arraisonne un cinquième pétrolier de la flotte fantôme russe
    information fournie par AFP 25.06.2026 14:12 

    La marine française a intercepté mardi en Méditerranée centrale un nouveau pétrolier soupçonné de faire partie de la "flotte fantôme" russe, Paris affichant sa détermination à empêcher la Russie de contourner ainsi les sanctions économiques prises en raison de ... Lire la suite

  • Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    information fournie par Ecorama 25.06.2026 14:10 

    L’or est repassé sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre, en forte baisse par rapport à son record de janvier. Anticipations de hausse des taux de la Fed, arbitrages des investisseurs vers des placements rémunérateurs, prises ... Lire la suite

  • Nicolas Bouzou :“La France en ce moment c’est catastrophique”
    Nicolas Bouzou :“La France en ce moment c’est catastrophique”
    information fournie par Ecorama 25.06.2026 14:05 

    Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès, était l’invité de l’émission Ecorama du 25 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact économique de la canicule en France, les conséquences ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank