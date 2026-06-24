Canicule : 68.000 foyers privés d'électricité dans le Finistère, 5.000 dans le Vaucluse

Salarié Enedis travaillant à l'installation d'un nouveau transformateur électrique à Pompignac, dans le département de la Gironde, le 1er juillet 2025. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Environ 68.000 foyers sont privés d'électricité mercredi en fin de matinée dans le sud du Finistère, et 5.000 autres dans le Vaucluse, en raison d'incidents liés à la chaleur sur les infrastructures, ont annoncé les gestionnaires du réseau RTE et Enedis.

Près de 120.000 foyers ont été touchés dans le Finistère au plus fort de la crise, selon le ministère de l'Energie. Ce département est l'un des 58 en France placés mercredi en vigilance rouge canicule.

Aucun rétablissement complet du courant n'est attendu avant la fin de journée, au plus tôt.

"L'origine de l'incident est accidentelle et liée aux fortes chaleurs actuellement observées. Cet incident n'a fait aucun blessé", a déclaré la préfecture dans un communiqué. Le problème est intervenu mardi soir sur un transformateur RTE à Ergué-Gabéric, près de Quimper.

"Les opérations se poursuivent pour réalimenter les 68.000 foyers qui sont toujours privés d'électricité", a indiqué RTE dans un communiqué. "Un travail conjoint est conduit en temps réel avec Enedis afin de prioriser la réalimentation des clients sensibles" comme les hôpitaux et les Ehpad, a précisé le groupe.

Selon RTE, les travaux en cours "permettront de déterminer le délai de rétablissement" de l'électricité.

"Pour des raisons techniques, RTE ne pourra pas raccorder les foyers concernés dans le courant de la journée; les raccordements interviendront, au plus tôt, en fin de journée", a déclaré de son côté la préfecture du Finistère qui pilote une cellule de crise départementale.

En attendant, les Ehpad affectés "bénéficieront de groupes électrogènes", a-t-elle souligné.

La température maximale a frôlé mardi les 40°C sur la commune de Ergué-Gabéric, un niveau exceptionnel dans ce département côtier au climat habituellement très tempéré.

"Un périmètre d'évacuation de 150 mètres" a été mis en place autour du site concerné par l'incident, selon le ministère de l'Energie. "Les habitants de neuf pavillons ont été évacués et ont pu regagner leur domicile", a-t-on précisé de même source.

Dans le Vaucluse, notamment dans les villes d'Orange et de Camaret-sur-Aygues, "5.000 clients sont privés d'électricité en lien avec la canicule", a indiqué une porte-parole d'Enedis. Au pic, mardi vers 20h30, 9.000 clients ont été privés d’électricité dans ce département placé en vigilance orange canicule.

La ministre déléguée chargée de l'Energie, Maud Bregeon, a tenu "à assurer de son soutien les habitants touchés par cette coupure".

"Alors qu'un épisode caniculaire extrême touche notre pays, chacun sait combien l'électricité est essentielle, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles", les premières pensées de la ministre leur sont adressées, ont indiqué ses services. "Tout est mis en œuvre pour leur porter assistance et rétablir l'accès à l'énergie dans les meilleurs délais", assure le ministère.

"Nous avons un réseau qui est robuste en France (...). Donc nous n'anticipons pas de tensions majeures", a rassuré Maud Bregeon sur BFMTV, estimant à près de 200 milliards d'euros les investissements nécessaires sur les prochaines décennies pour adapter le réseau électrique français au réchauffement climatique.

RTE a programmé 94 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2040, avec 23.500 km de lignes à renouveler et 85.000 pylônes à remplacer ou moderniser.

Enedis prévoit près de 96 milliards d'euros d'investissements entre 2022 et 2040. Dans certains territoires, Enedis poursuit l'enfouissement ciblé de réseaux pour réduire la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes.