Canicule: 35 départements basculent dans le rouge dimanche

Un homme se rafraichit le visage à une fontaine publique à Paris, le 18 juin 2026, pendant un épisode de canicule en France ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'escalade du thermomètre va continuer: Météo-France a placé 35 départements en vigilance rouge canicule et 45 en orange pour la journée de dimanche, une zone qui concernera 53 millions de Français, déjà assommés samedi par la chaleur.

Pour le jour de la Fête de la Musique, 26 millions de personnes seront notamment concernées par cette vigilance rouge, selon des données analysées par l'AFP.

Pour ce second épisode caniculaire en quelques semaines, "les très fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays", indique l'institut dans son bulletin de 16H00 en plaçant une large partie centre et ouest de la France en vigilance rouge à compter de dimanche midi.

Météo-France précise que c'est un nombre record de vigilance rouge canicule. Le précédent record était de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019.

Pour cette zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques, Météo-France prédit un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle, similaire à celle des canicules de juillet 2019 et août 2003, mais de durée encore incertaine".

Dimanche, "les 39 à 40°C sont souvent atteints de la Nouvelle-Aquitaine et d'une petite partie ouest de l'Occitanie vers l'Ile-de-France et la Bourgogne. Les 41°C pourront être atteints par endroits", prévoit l'organisme.

Du fait des fortes chaleurs, la consommation d'alcool pour la Fête de la musique dimanche sera interdite dans les départements qui seront placés en vigilance rouge canicule et "consigne est donnée" de ne pas en proposer dans les évènements organisés par l'État, a annoncé le gouvernement, qui a activé une cellule interministérielle de crise.

Fraîcheur des arbres

Son cabas de courses garé à côté d'elle, Claudine Masson, 74 ans, passe toute sa journée à l'ombre des hauts marronniers d'un parc du 20e arrondissement de Paris, savourant la fraîcheur que génère leur transpiration.

Sitôt son marché du matin effectué, cette ex-employée de banque a directement filé prendre son poste sur son banc. "On a de la chance d'avoir de très grands arbres, on est très bien", se félicite cette habituée des lieux.

Pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur précoce, Paris a décidé d'ouvrir ses parcs et jardins nuit et jour. Une bonne idée pour la retraitée, "pour les gens qui aiment bien venir passer une heure ou deux le soir à la fraîche". Mais elle-même n'ira pas, par crainte "des gars qui sont éméchés".

Cette canicule prolongée, liée au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer.

Lundi, le mercure pourrait encore grimper et "la température moyenne sur l'Hexagone (indicateur thermique) pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", prévient Météo-France.

À Lyon, au nord de la presqu'île, l'implacable soleil pousse une dizaine de personnes à faire trempette sur une petite plage sauvage, malgré l'interdiction de baignade dans le Rhône.

Installation d'un climatiseur dans une maison à Méricourt, dans le Pas-de-Calais, le 19 juin 2026, pendant un épisode de canicule en France ( AFP / Francois LO PRESTI )

"Je n'ai pas hésité à me lancer dans l'eau. Moi, je suis bretonne, j'ai l'habitude, vous savez. Elle est bonne", dit malicieusement Hélène Leborgne, 27 ans, chargée d'études, installée en maillot sur une serviette.

"On s'est dit que tant qu'on va se laver à la maison après, ça va aller. Je me suis baignée dans plein d'endroits différents, alors on ne va pas vérifier la qualité de l'eau", ajoute en riant Maya Borowska, 27 ans, alors que les deux jeunes femmes barbotent en cœur de ville, dans un fleuve emprunté par péniches et transporteurs fluviaux.

Bien que le département soit placé dimanche en vigilance orange, la préfecture du Bas-Rhin a pris les devants face aux risques de déshydratation. Elle a interdit la consommation d'alcool dans l'espace public, y compris aux terrasses d'établissements, dans les principales communes du territoire - dont l'agglomération de Strasbourg - jusqu'à dimanche soir, englobant donc la Fête de la musique.

Dans la capitale, le préfet de police a demandé l'annulation des 11 événements sportifs en extérieur prévus dans la capitale ce weekend.

Quant à la Fête de la musique, "il y a eu des débats mais pour l'instant nous préférons (la) maintenir (...) pour pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir", a déclaré par ailleurs le maire PS Emmanuel Grégoire.

La ministre de la Culture Catherine Pégard a appelé, pour sa part, à "une extrême vigilance" face à la vague de chaleur, tout en laissant aux préfectures et municipalités la décision de maintenir ou annuler les festivités de la Fête de la musique.

Pollution à l'ozone

La chape de plomb actuelle s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'air, avec des épisodes de pollution critique à l'ozone, notamment en Ile-de-France.

Graphique montrant les journées les plus chaudes en France, d'après l'Indicateur thermique national, température moyenne quotidienne mesurée par Météo-France dans 30 stations de référence depuis 1947, jusqu'au 19 juin 2026 ( AFP / Sylvie HUSSON )

L'Europe voit aussi rouge. Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce weekend avant un pic prévu lundi et mardi, selon l'agence météorologique Met office.

En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

La chaleur a tué quelque 5.700 personnes en France en 2025 après 3.700 l'année précédente, selon des estimations de l'agence Santé publique France. Les trois quarts des décès concernent des plus de 75 ans.