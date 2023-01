Cancer : les fumeurs et les consommateurs d’alcool minimisent les risques

Un constat alarmant. Si près de la moitié des cancers peuvent être évités en adoptant des pratiques plus saines, une étude publiée le 30 janvier par l'Institut national du cancer montre que de nombreux Français sous-estiment encore les liens entre la consommation de tabac et d'alcool et le développement de cancers. Le Baromètre cancer 2021, une enquête réalisée tous les cinq ans, a pour but de « mieux appréhender les opinions, les perceptions ou encore les comportements des Français sur les cancers pour mieux guider ».

Ainsi, le baromètre dévoile l'existence de nombreuses méconnaissances concernant ces facteurs. Par exemple, les fumeurs sous-estiment davantage l'apparition d'un cancer que les non-fumeurs. Ils sont 30 % à admettre le lien entre tabac et cancer, contre 80 % chez les non-fumeurs. Et seuls 20 % des fumeurs estiment qu'il existe un risque de cancer au-delà de 20 cigarettes par jour. Des chiffres en total décalage avec la réalité. Le tabac étant la principale source du cancer en France. Autre exemple : la moitié des fumeurs pensent qu'il n'y a pas de danger si on fume seulement 10 cigarettes par jour ou moins, ou que le fait de faire du sport permet de se nettoyer les poumons.

Différence selon la classe sociale

Concernant l'alcool, « 8 répondants sur 10 pensent que les accidents de la route et la violence sont les principaux risques liés à la consommation d'alcool ». Si de nombreux Français placent

... Source LePoint.fr