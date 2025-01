Cancer de Kate Middleton : que signifie être « en rémission » ?

Catherine Middleton, dite Kate Middleton, princesse de Galles, a annoncé qu'elle était en rémission de son cancer. Cette déclaration pourrait marquer l'achèvement d'une année difficile pour la famille royale britannique, confrontée à la maladie depuis plusieurs mois.

Les épreuves de la jeune femme ont commencé en janvier 2024, lorsqu'elle a dû subir une chirurgie de l'abdomen qui l'a contrainte à se mettre en retrait de ses obligations royales. Révélé en mars, le diagnostic de cancer a fait l'effet d'une onde de choc pour de nombreuses personnes. En septembre 2024, la princesse de Galles a annoncé qu'elle avait terminé sa chimiothérapie.

En dépit du fait d'avoir accès à des ressources hors du commun ainsi qu'à une prise en charge médicale de première catégorie, Kate Middleton a qualifié son traitement d'« incroyablement difficile » et de « véritable choc ». Les chimiothérapies, même menées avec le plus grand soin et dans un environnement accommodant, sont en effet source de potentiels effets indésirables. Cet aveu sincère démontre que même les personnes les plus privilégiées ne sont pas à l'abri des conséquences de ces traitements, qu'elles concernent le corps ou l'esprit.

La dernière déclaration de la princesse de Galles exprime à la fois le soulagement d'être en rémission et la volonté de se concentrer sur sa