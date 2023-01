Canal+ "prêt" à investir un milliard dans le cinéma français sur cinq ans

"On finance plus le cinéma français que tous les autres acteurs réunis", a fait valoir le patron de Canal+ mercredi 11 janvier sur RTL.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Chez Canal+, "on pense qu'il faut donner cette solidité, cette pérennité au cinéma français" , a assuré mercredi 11 janvier le patron de la chaîne cryptée Maxime Saada sur RTL , en annonçant qu'il était "prêt à s'engager auprès du cinéma français à plus d'un milliard d'euros d'investissement" sur les cinq prochaines années.

Jusqu'à présent, Canal+ s'était engagé à investir 600 millions d'euros sur trois ans. Cet engagement, pris il y a un an, lui avait permis de conforter sa place dans la "chronologie des médias" : après leur sortie en salles, les films sont diffusés en premier sur Canal+, au bout de six mois.

"On finance plus le cinéma français que tous les autres acteurs réunis", a fait valoir Maxime Saada. Le groupe vient par ailleurs de renforcer cette position en rachetant OCS à Orange : les deux entités versent déjà "autour de 230 millions d'euros par an" au cinéma français.