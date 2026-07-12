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Canada-Une fusillade fait deux morts à Toronto
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 03:48

Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées samedi lors d'une fusillade survenue à Toronto, selon une alerte émise par les autorités sur le réseau social X.

L'état dans lequel se trouvent les blessés n'est pas connu.

La fusillade est survenue lors d'un festival qui se déroulait dans le quartier de Midtown, selon CTV News.

Les autorités ont appelé la population à éviter la zone et à suivre les indications de la police alors que l'enquête est en cours.

Aucun détail concernant un suspect, un motif ou une arrestation n'a été donné dans l'immédiat.

(Rédigé par Wa Lone)

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