Canada: deux morts dans une fusillade à Toronto, le suspect en fuite

La police se déploie sur les lieux d'une fusillade à Toronto, le 11 juillet 2026 ( AFP / Jorge UZON )

Deux personnes sont mortes samedi et plusieurs blessées lors d'une fusillade à Toronto, au Canada, dans un festival de salsa, a annoncé la police de la ville, selon laquelle le suspect est toujours en fuite.

Selon un nouveau bilan de la police, un total de "six personnes ont été localisées avec des blessures par balles". Parmi elles, "deux ont été déclarées mortes".

La police, qui n'a pas donné de détails sur l'état de gravité dans lequel se trouvent les personnes blessées, a indiqué "avoir sécurisé la zone" mais précisé que l'auteur présumé de la fusillade était toujours "en fuite".

"Une large présence policière est sur place alors que les officiers poursuivent leur enquête", a-t-elle encore dit.

Selon un correspondant de l'AFP sur place, cette fusillade a eu lieu dans un festival de salsa se tenant dans la rue St. Clair.

Les images prises par ce correspondant montrent de nombreuses voitures de police, gyrophares allumés, sécurisant la zone.

Une témoin a décrit à la chaîne de télévision CTV des scènes de panique.

"Soudainement, tout le monde s'est mis à courir vers la scène (du festival), se demandant ce qu'il se passait et la police est arrivée, a coupé la musique". "Tout est arrivé tellement vite", a-t-elle dit.

"Violence insensée"

Doug Ford, le dirigeant de la province de l'Ontario, dont Toronto est la capitale, s'est dit, sur son compte X, "dévasté par la violence insensée" qui "a pris deux vies et blessé d'autres personnes".

La police se déploie sur les lieux d'une fusillade à Toronto, le 11 juillet 2026 ( AFP / Laura Proctor )

"Mes pensées vont aux victimes, leurs familles et toutes les personnes affectées", a-t-il ajouté.

Cette fusillade intervient après une autre à Montréal fin juin où deux personnes, un habitant et un policier, avaient été tuées avant que l'assaillant ne soit abattu par les forces de l'ordre.

En février, une tuerie dans l'Ouest du pays avait provoqué une onde de choc au Canada, voisin des Etats-Unis mais peu habitué à ce type d'attaques.

Une jeune femme transgenre originaire de la petite ville de Tumbler Ridge avait tué sa mère et son demi-frère avant de se rendre dans son ancien collège-lycée et d'y abattre cinq enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans.

La ville de Toronto avait été pour sa part le théâtre en 2018 d'une attaque à la voiture bélier lors de laquelle un homme de 25 ans avait tué huit femmes et deux hommes qu'il avait volontairement percutés sur un trottoir d'une artère du centre-ville. Quelques minutes avant de foncer dans la foule, il avait publié sur Facebook un message à caractère misogyne.