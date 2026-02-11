Canada-"Nous surmonterons cette épreuve", dit Carney après une fusillade dans une école

(Actualisé avec déclaration de Carney)

par Ismail Shakil et Ryan Patrick Jones

Le Premier ministre Mark Carney a assuré mercredi que le Canada saurait se relever après la fusillade qui a fait dix morts, dont la suspecte, dans la province de Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays.

Une femme a ouvert le feu dans un collège-lycée de Tumbler Ridge, dans le nord-est du territoire, avant de retourner l'arme contre elle, ont dit les autorités.

Six personnes ont été abattues à l'intérieur de l'école, deux autres personnes ont été retrouvées mortes dans une résidence proche - leur décès serait lié à l'incident -, et une autre personne est décédée alors qu'elle était transportée vers l'hôpital, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada, précisant que deux blessés sont dans un état critique.

Il s'agit de l'une des tueries de masse les plus meurtrières survenues au Canada ces dernières années.

"Nous allons surmonter cette épreuve. Nous allons en tirer des leçons", a déclaré Mark Carney à la presse, les larmes aux yeux.

"Mais pour l'instant, il faut se serrer les coudes, comme les Canadiens le font toujours dans ces situations, ces situations terribles, pour se soutenir mutuellement, pour pleurer ensemble et pour grandir ensemble."

Mark Carney, qui a reporté un voyage prévu en Allemagne, où il devait participer à la Conférence de Munich sur la sécurité, a dit avoir ordonné que les drapeaux de tous les bâtiments gouvernementaux soient mis en berne pendant les sept prochains jours.

Il devait faire une déclaration au Parlement mercredi à 19h00 GMT.

L'attaque a semé la consternation à Tumbler Ridge, une petite ville d'environ 2.400 habitants située aux pieds des Rocheuses canadiennes, à quelque 1.155 km au nord-est de Vancouver.

La police n'a divulgué que peu de détails sur l'assaillante, si ce n'est qu'il s'agissait d'une "femme aux cheveux bruns portant une robe" – un fait inhabituel car les fusillades de masse en Amérique du Nord sont presque toujours perpétrées par des hommes.

En avril 2020, un homme de 51 ans déguisé en policier et conduisant une fausse voiture de police a abattu 22 personnes dans la province de Nouvelle-Ecosse, dans l'est du Canada, au cours d'une fusillade qui a duré 13 heures.

Lors de la pire fusillade jamais survenue dans une école au Canada, en décembre 1989, un homme armé a tué 14 étudiantes et en a blessé 13 autres à l'Ecole polytechnique de Montréal, au Québec, avant de se suicider.

(Reportage Ismail Shakil à Ottawa et de Ryan Patrick Jones à Toronto, rédigé par Daniel Trotta ; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Tangi Salaün)