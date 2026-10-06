Canada-Les indépendantistes gagnent les élections au Québec, un potentiel frein pour Carney

Le Parti québécois (PQ), favorable à l'indépendance du Québec, a remporté de peu lundi les élections provinciales, un résultat qui pourrait compliquer les efforts du Premier ministre canadien Mark Carney pour maintenir l'unité nationale face au président américain Donald Trump sur fond de tensions Ottawa-Washington.

Le chef de file du parti, Paul St-Pierre Plamondon, appelé à devenir le nouveau Premier ministre du Québec, a promis d'organiser un référendum sur l'avenir de la province au sein du Canada une fois que Donald Trump aura quitté le pouvoir à la Maison blanche à l'issue de son second mandat.

"Un référendum, c'est une opportunité de décider par soi-même", a-t-il dit lundi soir devant des partisans lors de son discours de victoire. "Ce n'est à personne d'autre que nous de déterminer notre avenir national", a-t-il poursuivi. "Notre destin national se réalisera un jour".

Toutefois, le Parti québécois pourrait ne pas être en mesure de mettre en oeuvre toutes les politiques qu'il souhaite, n'ayant pas remporté la majorité de 64 sièges. D'après les résultats préliminaires, il a obtenu 59 des 127 sièges de l'Assemblée nationale.

Paul St-Pierre Plamondon a admis qu'il aura besoin du soutien d'élus d'autres partis pour que soit approuvée la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec, où résident quelque 9 millions de personnes.

Cette victoire du PQ, sans surprise, illustre la lassitude des électeurs à l'égard du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), ont déclaré des analystes. Le parti de centre-droit, qui était au pouvoir depuis 2018, a perdu lundi soir l'ensemble de ses 79 sièges à l'Assemblée.

"D'ABORD ET EN TOUT TEMPS, L'INTÉRÊT DES QUÉBÉCOIS"

A l'échelle nationale, Mark Carney, qui a régulièrement souligné la nécessité de proposer un front uni face à la guerre commerciale livrée par Donald Trump, devra désormais composer avec un dirigeant du Québec déterminé à s'affranchir d'Ottawa.

La province de l'Alberta, coeur énergétique du Canada, dans l'ouest du pays, va par ailleurs organiser ce mois-ci un vote non-contraignant pour déterminer si ses électeurs désirent l'indépendance.

De précédents référendums sur l'indépendance du Québec proposés par le PQ ont échoué, en 1980 puis en 1995, et les enquêtes d'opinion actuelles indiquent que seulement 30% des électeurs de la province sont favorables à une rupture avec le Canada, ce qui est un plus bas presque inédit.

Citant l'incertitude politique et les dégâts économiques causés par les droits de douane, Paul St-Pierre Plamondon a exprimé sa volonté de ne pas organiser de référendum avant le départ de Donald Trump de la Maison blanche.

Au cours de son discours lundi soir, il a déclaré à l'adresse de Mark Carney qu'il défendrait avant tout les intérêts du Québec et qu'il serait favorable au "dialogue" dans cette optique. "Il trouvera en moi quelqu'un (...) qui défendra d'abord et en tout temps l'intérêt des Québécois. A chaque fois qu'il défendra les intérêts du Québec, il trouvera en moi un partenaire de dialogue et de collaboration".

Reste que certaines politiques du PQ sont à même d'alimenter les tensions avec Ottawa, alors que le parti entend s'opposer à toute volonté du gouvernement fédéral de revoir à la hausse les quotas d'immigration, rompre les liens du Québec avec la monarchie britannique et ne veut pas d'un projet de train à grande vitesse qui relierait la province avec l'Ontario.

Mark Carney, qui a félicité Paul St-Pierre Plamondon pour sa victoire, a déclaré que "bâtir un Québec plus fort est au coeur de notre mission visant à bâtir un Canada plus fort". "J'ai hâte de travailler avec vous pour soutenir les entreprises et les travailleurs du Québec touchés par les droits de douane", a-t-il ajouté sur le réseau social X.

Le Parti québécois, qui a profité d'un fractionnement des voix entre les cinq principales formations en lice pour le scrutin, a obtenu seulement 27,9% des suffrages, selon les résultats préliminaires, soit un plus faible inédit pour un parti victorieux des élections provinciales au Québec.

(David Ljunggren; version française Jean Terzian)