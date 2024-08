Canada : le taux de chômage maintenu à 6,4% en juillet

Un panneau d'offre d'emploi à Saint-Georges, au Canada, en 2018. ( AFP / CLEMENT SABOURIN )

Le taux de chômage au Canada s'est établi à 6,4% en juillet, comme en juin, après avoir augmenté pendant deux mois consécutifs, a annoncé vendredi Statistique Canada.

L'économie canadienne a perdu 2.800 emplois.

Le nombre d'employés du secteur privé a fortement diminué (-42.000) après avoir peu varié pendant deux mois. La hausse observée du nombre de travailleurs à temps plein (+62 000) a de son côté été contrebalancée par la baisse enregistrée dans le travail à temps partiel (-64 000).

Le taux d'activité a quant à lui diminué de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 65,0% en juillet.

Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux d’emploi de ceux qui prévoient de retourner étudier s’est établi à 51,3% en juillet, en baisse de 6,8 points de pourcentage par rapport au même mois de l’année dernière. Ces données "rendent compte d'un marché des emplois d'été beaucoup plus difficile pour les jeunes étudiants par rapport aux années précédentes", a souligné l'agence fédérale dans un communiqué.

Le salaire horaire moyen a progressé de 5,2% sur un an en juillet, une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à juin.

La banque centrale canadienne, qui a baissé son taux directeur à deux reprises dans les derniers mois, se préoccupe de plus en plus de l'état du marché du travail et les données d'aujourd'hui "ne contribueront pas à apaiser ses inquiétudes, même si le taux de chômage reste stable", a souligné Andrew Grantham, économiste à la Banque CIBC, qui prévoit d'autres baisses du taux directeur cette année.

La population du Canada a dépassé les 41 millions d'habitants le 1er avril, en hausse d'un million au cours des dix derniers mois en raison de l'augmentation de l'immigration.