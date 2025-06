Canada: la banque centrale maintient son taux directeur à 2,75%

Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, lors d'une conférence de presse à l'auditorium de la Banque du Canada à Ottawa, le 12 juillet 2023. ( AFP / DAVE CHAN )

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 2,75%, citant un niveau d'incertitude qui "reste élevé" en raison des droits de douane américains.

Dans un communiqué, la banque centrale a expliqué avoir pris cette décision "le temps d'amasser plus d'informations sur la politique commerciale américaine et ses effets", dans un contexte où l'économie canadienne s'est "affaiblie, mais pas de façon marquée", et l'inflation "légèrement plus forte" que prévu.

Le conflit commercial déclenché par les Etats-Unis "reste le plus grand obstacle pour l'économie canadienne", a indiqué Tiff Macklem, le gouverneur, notant que l'administration américaine a continué d'augmenter et de baisser différents droits de douane depuis la dernière décision de la Banque du Canada en avril.

La banque centrale avait à ce moment maintenu son taux directeur après sept baisses consécutives.

L'issue des négociations commerciales "est très incertaine", a-t-il ajouté, et les taxes douanières de 50% imposées récemment par les Etats-Unis sur l'acier et l'aluminium "mettent en évidence l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine".

La banque a indiqué qu'une nouvelle baisse pourrait être nécessaire si l'économie ralentit face aux droits de douane et si les pressions sur l'inflation sont maîtrisées.