Canada-Incendie de forêt en Colombie-Britannique, des milliers de personnes évacuées

L’état d’urgence a été déclaré samedi matin dans le district de Summerland, en Colombie-Britannique, région de l'ouest du Canada où un feu de forêt se propage rapidement, forçant des milliers d’habitants à évacuer leurs maisons.

L'incendie de Bald Range avait ravagé environ 5.000 hectares samedi en début de journée. Selon le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique, le feu s'est déclaré à environ 15 kilomètres à l'ouest de Summerland.

Summerland, qui compte environ 12.000 habitants selon un recensement de 2021, est privé d'électricité et les habitants sont invités à faire bouillir l'eau, le feu ayant affecté le fonctionnement des stations d'épuration.

Plusieurs régions du Canada, dont l'Ontario et le Québec, ont été confrontées à des incendies cette année, chaleur et sécheresse ayant favorisé les feux de forêt dans des zones forestières denses. Le Canada a reçu l'aide du Mexique, de l'Australie, de la France et de la Nouvelle-Zélande pour lutter contre les flammes. Environ 1.500 pompiers sont déployés en Colombie-Britannique, où la chaleur et la sécheresse accroissent le risque de nouveaux incendies et où la foudre pourrait raviver des feux latents. Les autorités ont émis 39 ordres d’évacuation et 49 alertes.

Le Premier ministre, David Eby, a déclaré en début de semaine que la province disposait de ressources suffisantes et qu'elle était prête à mobiliser des pompiers et des aéronefs supplémentaires.

Selon le Centre inter-organismes canadien des feux de forêt, les incendies ont ravagé 3,9 millions d'hectares au Canada cette année.

(Reportage Nivedita Balu à Toronto ; Version française Elizabeth Pineau)