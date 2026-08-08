 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada-Incendie de forêt en Colombie-Britannique, des milliers de personnes évacuées
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 16:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L’état d’urgence a été déclaré samedi matin dans le district de Summerland, en Colombie-Britannique, région de l'ouest du Canada où un feu de forêt se propage rapidement, forçant des milliers d’habitants à évacuer leurs maisons.

L'incendie de Bald Range avait ravagé environ 5.000 hectares samedi en début de journée. Selon le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique, le feu s'est déclaré à environ 15 kilomètres à l'ouest de Summerland.

Summerland, qui compte environ 12.000 habitants selon un recensement de 2021, est privé d'électricité et les habitants sont invités à faire bouillir l'eau, le feu ayant affecté le fonctionnement des stations d'épuration.

Plusieurs régions du Canada, dont l'Ontario et le Québec, ont été confrontées à des incendies cette année, chaleur et sécheresse ayant favorisé les feux de forêt dans des zones forestières denses. Le Canada a reçu l'aide du Mexique, de l'Australie, de la France et de la Nouvelle-Zélande pour lutter contre les flammes. Environ 1.500 pompiers sont déployés en Colombie-Britannique, où la chaleur et la sécheresse accroissent le risque de nouveaux incendies et où la foudre pourrait raviver des feux latents. Les autorités ont émis 39 ordres d’évacuation et 49 alertes.

Le Premier ministre, David Eby, a déclaré en début de semaine que la province disposait de ressources suffisantes et qu'elle était prête à mobiliser des pompiers et des aéronefs supplémentaires.

Selon le Centre inter-organismes canadien des feux de forêt, les incendies ont ravagé 3,9 millions d'hectares au Canada cette année.

(Reportage Nivedita Balu à Toronto ; Version française Elizabeth Pineau)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank