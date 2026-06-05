Canada : hausse surprenante des embauches, le taux de chômage de mai en baisse

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le taux de chômage au Canada a baissé à 6,6% en mai grâce à une hausse inattendue des embauches dans plusieurs secteurs, contrastant avec le nombre élevé de pertes d'emplois depuis le début de l'année, selon des données officielles publiées vendredi.

L'économie canadienne a gagné 88.000 emplois en mai, a annoncé Statistiques Canada, dépassant les attentes de 10.000 emplois que prévoyaient les experts, principalement dans les secteurs de la construction, de l'information, du transport et de l'industrie manufacturière.

En avril, le taux de chômage s'établissait à 6,9% après les pertes records depuis la pandémie de Covid-19 de 112.000 emplois au début 2026, dans un contexte d'incertitudes internationales et de tensions commerciales avec les États-Unis.

En dépit de ce rebond, les économistes restent prudents, notamment après l'entrée du Canada en récession technique, le 29 mai, après deux trimestres consécutifs de recul du produit intérieur brut (PIB).

"Nous continuons de percevoir des risques de ralentissement pour l'économie canadienne, liés à la fois à une faiblesse sous-jacente et aux négociations commerciales" avec les États-Unis, souligne Royce Mendes, économiste à la banque Desjardins.

Le Canada doit entamer dans les prochains mois la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ACEUM) avec le Mexique et les Etats-Unis, dont la pertinence est régulièrement remise en cause par Donald Trump.

Le Président américain menace par ailleurs le Canada de nouveaux droits de douanes, renforçant la volatilité du marché du travail qui pâtit déjà de la hausse des prix de l'énergie liée au blocage du détroit d'Ormuz.

"Compte tenu de (cette) volatilité, il est difficile d'accorder beaucoup de confiance aux chiffres publiés aujourd'hui", ajoute Royce Mendes.