Canada-Dix morts, dont l'assaillante présumée, après une fusillade en Colombie-Britannique

par Ismail Shakil et Ryan Patrick Jones

Une fusillade qui a éclaté mardi dans un lycée canadien et dans ses environs a fait dix morts, dont l'assaillante présumée, a annoncé la police de Colombie-Britannique, province de l'Ouest canadien.

Une femme a ouvert le feu dans un collège-lycée de Tumbler Ridge, dans le nord-est du territoire, avant de retourner l'arme contre elle, ont dit les autorités.

Six personnes ont été abattues à l'intérieur de l'établissement scolaire, deux autres personnes ont été retrouvées mortes dans une résidence proche et leur décès serait lié à l'incident, et une autre personne est décédée alors qu'elle était transportée vers l'hôpital, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada.

Il s'agit de l'une des tueries de masse les plus meurtrières survenues au Canada ces dernières années.

Deux personnes ont été hospitalisées et leur pronostic vital est engagé. Quelque 25 personnes sont soignées pour des blessures moins graves, a indiqué la police.

L'assaillante présumée a été retrouvé morte, a précisé la police canadienne.

La police n'a divulgué que peu de détails sur l'assaillante, si ce n'est qu'il s'agissait d'une femme – un fait inhabituel car les fusillades de masse en Amérique du Nord sont presque toujours perpétrées par des hommes.

L'alerte à la fusillade lancée par la police décrivait la suspecte comme "une femme aux cheveux bruns portant une robe".

L'UNE DES TUERIES DE MASSE LES PLUS MEURTRIÈRES

Tumbler Ridge est une petite ville d'environ 2.400 habitants située aux pieds des Rocheuses canadiennes, à quelque 1.155 km au nord-est de Vancouver.

"Plusieurs blessés, plusieurs morts se trouvaient à l'intérieur de l'école", a dit Ken Floyd, un responsable de la police. "Nous prenons encore en charge les autres victimes et je ne peux pas dire si leur nombre pourrait augmenter."

"Il s'agissait d'une scène terrible et plusieurs victimes sont encore en train d'être soignées", a-t-il indiqué.

"Je suis anéanti par l'horrible fusillade survenue aujourd'hui à Tumbler Ridge. J'envoie aux familles et aux proches des victimes de ces terribles actes de violence mes prières et mes condoléances", a écrit le Premier ministre canadien Mark Carney sur le réseau social X.

Le cabinet de Mark Carney a fait savoir que le chef du gouvernement canadien avait suspendu son déplacement prévu en Allemagne, où il devait participer à la Conférence de Munich sur la sécurité, après la fusillade survenue en Colombie-Britannique.

En avril 2020, un homme de 51 ans déguisé en policier et conduisant une fausse voiture de police a abattu 22 personnes dans la province de Nouvelle-Ecosse, dans l'est du Canada, au cours d'une fusillade qui a duré 13 heures.

Lors de la pire fusillade jamais survenue dans une école au Canada, en décembre 1989, un homme armé a tué 14 étudiantes et en a blessé 13 autres à l'Ecole polytechnique de Montréal, au Québec, avant de se suicider.

(Reportage Ismail Shakil à Ottawa et de Ryan Patrick Jones à Toronto, rédigé par Daniel Trotta ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)