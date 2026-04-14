Canada-Carney obtient la majorité absolue lors d'élections partielles

(Actualisé avec troisième circonscription)

Le Parti libéral de Mark Carney a obtenu lundi la majorité absolue au Canada à la faveur de résultats d'élections législatives partielles, ce qui devrait favoriser la mise en oeuvre des politiques que le Premier ministre présente comme indispensables dans un monde de plus en plus divisé.

D'après les projections du groupe audiovisuel public Radio-Canada, les libéraux sont assurés de remporter les trois circonscriptions qui étaient en jeu, deux à Toronto en Ontario et une en périphérie de Montréal au Québec.

Alors que s'adjuger un siège lui suffisait pour atteindre la majorité, le Parti libéral dispose avec ces victoires de 174 sièges sur les 343 que compte la Chambre des communes.

Le siège dans la circonscription d'University-Rosedale, dans le centre de Toronto, a été laissé vacant en janvier dernier par la libérale Chrystia Freeland, qui a démissionné de son poste au gouvernement et quitté son siège de députée après avoir été nommée conseillère économique en Ukraine.

En amont de ces élections partielles, Mark Carney avait souligné qu'obtenir la majorité lui permettrait d'être plus à même d'affronter la guerre commerciale livrée par l'administration du président américain Donald Trump.

Au cours de l'année écoulée, les libéraux ont été dépendants d'appuis limités d'élus conservateurs pour faire adopter des mesures économiques et commerciales.

Disposer de la majorité va également permettre à Mark Carney de décider du calendrier des prochaines élections fédérales, alors que les gouvernements minoritaires sont traditionnellement sous la menace d'un scrutin anticipé, déclenché par un vote de défiance, et tiennent généralement moins de deux ans.

La position de l'ancien président des banques centrales canadienne et britannique s'était déjà renforcée avec les défections de cinq députés de l'opposition, qui ont rejoint les rangs des libéraux au cours des cinq derniers mois.

(Maria Cheng et Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)