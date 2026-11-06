Cameroun: le nigérian Dangote s'implante dans le secteur pétrolier

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, lors d'une étape de l'introduction en Bourse de sa raffinerie nigériane, à Lagos au Nigeria, le 14 septembre 2026 ( AFP / Temiloluwa Johnson )

Après le lancement de la construction d'une raffinerie au Kenya et l'introduction en Bourse de sa raffinerie nigériane, la plus grande du continent africain, le nigérian Dangote s'implante dans le secteur pétrolier au Cameroun.

Depuis l’incendie survenu en 2019 dans les installations de la Société nationale de raffinage (Sonara) à Limbé (sud-ouest), le Cameroun, pays d'Afrique centrale de près de 30 millions d'habitants, importe l'essentiel des produits raffinés nécessaires à sa consommation intérieure, malgré son statut de producteur de pétrole brut.

Le groupe du milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a créé une filiale au Cameroun, voisin du Nigeria, et s'est engagé à fournir 50 % des produits raffinés du pays pendant 30 mois, selon un accord conclu avec la Sonara fin octobre.

"Cet accord est d'une importance fondamentale dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient, dont les conséquences sur l'économie mondiale et tout particulièrement sur celle de notre pays ne sont plus à démontrer, avec notamment un renchérissement du coût des produits pétroliers et des risques réels de pénurie", a déclaré Harouna Bako, directeur général de la Sonara, à l'issue de la signature du contrat le 29 octobre.

Selon les modalités de cet accord tripartite, Dangote fournira les carburants depuis sa raffinerie de Lekki (sud-ouest du Nigeria), le groupe nigérian de logistique MRS Holding assurera leur transport maritime jusqu’aux installations de la Sonara à Limbé, à 700 km, chargée de les mettre à disposition du marché national.

Le groupe nigérian a également créé fin octobre une filiale locale dénommée Dangote Oil & Gas Cameroon SA. Ses activités déclarées couvrent notamment le stockage, le transport par pipelines et la distribution de produits pétroliers.

"Économies pour l'Etat"

Fin septembre, la raffinerie de Lekki a clôturé son introduction en Bourse dans une opération présentée comme la plus importante sur les marchés de capitaux en Afrique avec des investisseurs issus de "120 pays".

Les fonds levés doivent servir à doubler sa capacité, actuellement de 700.000 barils par jour – déjà la plus grande du continent –, afin d'en faire la plus grande au monde.

"Le contrat devrait générer plusieurs avantages pour le Cameroun, notamment l'optimisation des coûts de fret, l'amélioration de la qualité des produits livrés et la réduction des manques à gagner pour l'État", a expliqué Harouna Bako.

"Il permettra d'assurer la disponibilité des produits pendant toute la durée du contrat, avec 12 cargaisons prévues sur les 30 mois. Il garantit aussi des économies pour l’État, en supprimant le surcoût lié à l'intervention éventuelle d’un trader dans la transaction", a fait valoir un responsable d'une société pétrolière camerounaise sous couvert d'anonymat.

"Ces économies sont estimées à 180 millions de dollars par an", a-t-il précisé.

L'accord pourrait modifier les conditions d’accès au marché camerounais des importations de produits pétroliers.

"La Sonara acquiert le droit d'approvisionner le marché à hauteur de 50 %. Le raffineur conserve néanmoins le droit de soumissionner pour les 50 % restants", précise le même responsable.

Cette nouvelle organisation pourrait réduire les volumes accessibles aux "marketers", dont certains ont développé leurs activités d’importation à la faveur des défaillances de la raffinerie nationale.

Dépendance aux importations

Selon les données de la Société nationale des hydrocarbures (SNH), la production nationale est passée de 21,377 millions de barils en 2024 à 19,374 millions en 2025, soit une baisse de 9,4 %.

L'accord avec la Sonara s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de Dangote au Cameroun.

Le groupe est déjà présent dans le secteur cimentier à travers une unité de broyage de clinker implantée à Douala, d’une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes. Et il envisage le développement d’une deuxième unité industrielle dans le pays.

En septembre, Dangote a également lancé les travaux d'une raffinerie de 16 milliards de dollars prévue sur l’île de Lamu, au Kenya, avec une capacité projetée de 700.000 barils par jour.

Selon un rapport de l’Africa Finance Corporation (AFC) publié en avril, l'Afrique importe actuellement plus de 70 % de ses produits pétroliers raffinés.

La fortune d'Aliko Dangote est estimée à plus de 35,7 milliards de dollars.