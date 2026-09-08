Cambriolage au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, deux oeuvres dérobées

Un tableau inédit de Renoir sera mis aux enchères à Paris

Des cambrioleurs ont dérobé dans la nuit de ‌lundi à mardi deux tableaux au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), abandonnant dans leur fuite deux autres oeuvres du peintre français, a rapporté ​le maire, qui évoque une opération sur "commande" près d'un an après le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne au musée du Louvre.

Le "commando bien équipé et bien renseigné", selon Bryan Masson (Rassemblement national, RN), a pénétré à 05h48 dans le musée, qui fut ​la dernière demeure d'Auguste Renoir, après avoir pratiqué un trou dans le grillage entourant l'établissement.

"C'était de vrais professionnels, casqués, gantés et masqués. Ils ont réussi en même pas cinq ​minutes à décrocher les tableaux avec une scie métallique. Ils étaient ⁠très bien renseignés", a dit le maire à des journalistes.

La police municipale est intervenue "en moins de cinq minutes" après ‌le déclenchement des alarmes du musée qui avertissent aussi la police nationale.

Les cambrioleurs ont alors semble-t-il quitté le musée dans la précipitation, abandonnant deux tableaux d'Auguste Renoir (1841-1919) dans de grands sacs zippés dans le jardin ​méditerranéen du domaine des Collettes. Ils sont parvenus ‌à s'échapper et sont activement recherchés.

"Deux" suspects sont évoqués, au vu de premiers éléments d'enquête ⁠liés à l'analyse des images de vidéosurveillance. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête.

"Vu l'équipement et l'acharnement des cambrioleurs contre les oeuvres d'art, (...) c'est dire qu'ils avaient un objectif bien ficelé et bien fixé", a estimé le maire de Cagnes-sur-Mer, qui a évoqué ⁠dans un premier temps ‌un préjudice de neuf millions d'euros.

"UNE COMMANDE"?

Les tableaux volés sont "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits", a indiqué ⁠Bryan Masson dans un communiqué. Le premier est une huile sur toile représentant Gabrielle Colonna-Romano, une comédienne de théâtre, réalisé vers ‌1910. Le second est une huile sur bois datant de 1886.

Selon BFM Nice, les oeuvres retrouvées dans le ⁠jardin sont "Coco lisant", une huile sur toile de 1905 représentant Claude Renoir, le fils de ⁠l'artiste, et "Portrait de Madame Stephen Pichon", ‌portrait sur toile de Sophie Marguerite Verdier, épouse du Français Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères sous plusieurs gouvernements de la Troisième ​République.

"C'est du Renoir, ça a une valeur inestimable, ça ne se ‌vend pas comme ça, ça ne se revend pas comme ça, donc il s'agit probablement - mais ce sont les enquêteurs qui le diront - d'une commande", a ​avancé le maire de Cagnes-sur-Mer.

Le musée Renoir, créé en 1960, renferme une douzaine d'oeuvres originales du maître de l'impressionnisme ainsi qu'une quarantaine de sculptures, de meubles et de photographies.

"Cet événement doit nous alerter sur la protection de nos musées, désormais confrontés ⁠à une nouvelle forme de banditisme visant les œuvres d’art", souligne dans un communiqué le maire RN, évoquant le casse du Louvre d'octobre 2025 qui a mis en relief de sérieuses failles dans le système de sécurité du musée parisien.

Le musée Renoir a été rénové en 2010. L'Etat doit prendre toute sa part à la sécurisation des musées nationaux, a dit Bryan Masson, exhortant la ministre de la Culture Catherine Pégard à débloquer les financements publics nécessaires.

(Reportage Manon Cruz à Cagnes-sur-Mer, avec Inti Landauro à Paris, version ​française Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)