Cambriolage au musée Lalique: le préjudice estimé à plus de 4,5 millions d'euros

Des bijoux exposés au musée Lalique le 23 juin 2011 ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Le préjudice du cambriolage survenu dimanche au musée Lalique de Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) est estimé à plus de 4,5 millions d'euros, les voleurs ayant dérobé 27 pièces de joaillerie au total, a annoncé lundi le parquet de Saverne.

"A 5h25, après avoir forcé une issue de secours puis une porte coupe-feu, trois individus aux visages masqués et porteurs de gants sont parvenus à pénétrer dans la salle d'exposition principale du musée", a décrit François Antona, procureur de la République de Saverne, dans un communiqué.

Les cambrioleurs "ont brisé six vitrines à l'aide de masses et de marteaux pour s'emparer en quelques minutes de 27 pièces de joaillerie", a-t-il ajouté. "Le préjudice est à ce stade estimé à plus de 4,5 millions d'euros".

Le parquet de Saverne a ouvert une enquête pour "vol en bande organisée", qu'il a confiée à la section de recherches de Strasbourg et au groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin, avec l'appui de l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels.

"Une alarme s'est déclenchée, mais le temps que la société de surveillance fasse la levée de doute, c'est une femme de ménage, arrivée en premier sur les lieux, qui a appelé la gendarmerie", a indiqué une source proche de l'enquête.

Ouvert en 2011, le musée Lalique est situé à proximité de l'usine du même nom, installée depuis 1921 sur le versant alsacien des Vosges.

Il expose sur 900 m2 "plus de 650 œuvres exceptionnelles qui permettent de retracer la carrière de René Lalique et de ses successeurs", à travers "un large panorama de créations, des bijoux Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art déco", indique le site web de l'établissement.

Pour créer ses bijoux, René Lalique a d'abord utilisé pierres et métaux précieux, puis émail, corne, ivoire et pierres semi-précieuses, détaille encore le site.

La maison Lalique s'est diversifiée, elle est désormais présente sur cinq secteurs d'activité : les objets décoratifs, l'architecture d'intérieur, les bijoux, les parfums et l'art.