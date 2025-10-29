 Aller au contenu principal
Cambriolage au Louvre: les deux suspects ont partiellement reconnu les faits
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:38

La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau

Les deux hommes interpellés samedi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage au musée du Louvre le 19 octobre ont été déférés mercredi devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen après avoir reconnu une implication dans ce vol de bijoux, a annoncé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

"Tous deux ont partiellement reconnu leur participation aux faits" pendant leur garde à vue, a déclaré la magistrate pendant une conférence de presse.

Ces deux hommes sont soupçonnés d'être les deux cambrioleurs qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon, où ils ont dérobé plusieurs bijoux d'une grande valeur financière mais surtout patrimoniale, a précisé Laure Beccuau.

"Les bijoux n'ont pas encore été retrouvés", a-t-elle ajouté, tout en disant son espoir qu'ils le soient, ceux-ci étant désormais "invendables".

Le premier suspect, âgé de 34 ans, est de nationalité algérienne et a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour l'Algérie sans billet retour. Connu des services de police, il vivait en France depuis 2010 et résidait à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), a dit la procureure.

Le deuxième suspect, âgé de 39 ans, est né et vivait également à Aubervilliers. Il a déjà été condamné pour des faits de vol aggravé, le braquage d'un distributeur automatique avec une voiture bélier, a-t-elle dit.

Deux autres suspects, qui pilotaient les scooters avec lesquels les malfaiteurs ont pris la fuite, n'ont pas encore été interpellés, a indiqué Laure Beccuau.

"Rien ne permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité quelconque au sein du musée", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Tangi Salaün)

