Cambodge: un navire de guerre américain fait une escale inédite dans une base rénovée par la Chine

L'USS Cincinnati (LCS-20) accueilli par des membres de la Marine royale cambodgienne à la base navale de Ream dans le sud du Cambodge le 24 janvier 2026 ( AFP / Suy SE )

Un navire de guerre américain s'est mis à quai samedi à la base navale cambodgienne de Ream, une première depuis sa rénovation par Pékin, a constaté l'AFP.

L'USS Cincinnati (LCS-20), un bateau conçu pour le combat littoral, a accosté en matinée, à 150 mètres environ de deux bâtiments de l'armée chinoise.

"Nous avons le privilège et l'honneur d'être ici en tant que premier navire de la marine américaine à s'amarrer à la base navale de Ream, et nous espérons qu'il s'agit du début d'une tradition et d'une amitié durables", a déclaré à la presse le capitaine Andrew J. Recame.

Cette infrastructure, située dans le sud-ouest du pays, avait été partiellement construite avec des fonds américains à l'origine, et la Chine participe à son amélioration depuis 2022.

Washington craint qu'elle n'offre une position stratégique à Pékin aux portes de la mer de Chine méridionale, revendiquée dans sa quasi-intégralité par le géant asiatique.

De son côté, le Cambodge a assuré qu'aucune puissance étrangère n'aurait l'exclusivité de cette installation.

Dans un communiqué, la base a expliqué que la visite de la marine américaine, prévue pour durer cinq jours, visait à "promouvoir la coopération entre les deux pays", et à montrer l'engagement de Phnom Penh envers "la mise en oeuvre d'une politique ouverte" et "transparente".

L'infrastructure avait été inaugurée en avril 2025 par le Premier ministre cambodgien Hun Manet, aux côtés d'une délégation de l'armée chinoise, affirmant à cette occasion que des navires d'autres pays pourraient y jeter l'ancre.

Une quinzaine de jours après, deux bateaux de guerre japonais avaient été les premiers à y faire escale.

Sous la direction de son ex-Premier ministre Hun Sen, père d'Hun Manet, le Cambodge a reçu des milliards de dollars d'investissements chinois pour ses infrastructures, alors que ses relations avec Washington se dégradaient.