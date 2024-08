Camaïeu renaît de ses cendres avec 12 nouvelles boutiques

Deux ans après avoir été liquidé, Camaïeu fait son retour en boutique ce jeudi 29 août sous un nouveau nom, Be Camaïeu, au sein du groupe Celio. Avec l'ambition renouvelée de proposer des vêtements pour femme à petits prix.

Au total, douze magasins proposeront à nouveau des articles Camaïeu. Dix « Be Store », dans lesquels les clients auront le choix entre des vêtements Celio et d'autres Camaïeu. Et deux autres points de vente uniquement consacrés aux produits Be Camaïeu : un point de vente éphémère dans le centre commercial de Vélizy 2, et un autre à Compiègne dans le magasin historique de la marque. 700 références sont dorénavant disponibles à l'achat, soit trois fois moins qu'avant la faillite en 2022. Pour se relancer, l'enseigne mise sur des essentiels et des basiques : 70 % de la nouvelle gamme est composée de combinaisons, de tee-shirts, de jupes et de vestes de costume, pour des tailles allant du 34 au 48.

Celio avait racheté Camaïeu en décembre 2022 pour 1,8 million d'euros, sans reprendre ni les effectifs ni les locaux du groupe. La relance de la marque a depuis généré le recrutement de 100 personnes, dont 10 étaient déjà employées avant la faillite – une infime partie des 2 600 personnes salariées par le groupe au moment de sa chute.

Présent à Lille pour l'extension d'un magasin de 300 à 1 200 mètres carrés – ce qui en fait le plus