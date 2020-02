Calvados : une entreprise ferme ses portes et rouvre le même jour

Près de Caen, dans le Calavados, on parle avec le sourire de l'histoire du phénix d'Acibois. Cette menuiserie spécialisée dans le sur-mesure et le haut de gamme est récemment passé par toutes les étapes, d'une mort certaine à une renaissance miraculeuse. Pour la dernière fois, raconte Ouest France, le PDG Harold Stettler devait fermer le portail de son entreprise vieille de 90 ans, le mercredi 12 février, à 17 heures.Lire aussi Le prestigieux joaillier De Grisogono victime de la « princesse » Isabel « À midi, j'avais organisé un pot de départ. Certains menuisiers, avec plus de 30 ans de maison, avaient les larmes aux yeux. Tout le monde avait reçu sa lettre de licenciement », explique-t-il, la liquidation résultant de plusieurs années difficiles. « Les avocats, les experts-comptables, tous les conseillers m'avaient dit que c'était cuit. Je devais, selon eux, accepter la défaite. »Alors qu'une tristesse infinie s'est emparée de l'ensemble du personnel de l'entreprise qui, de toute évidence, traverse ses derniers instants, une étrange rumeur prend de l'ampleur. Hervé Morin, président de la région Normandie, aurait pour projet le rachat des bâtiments pour 1,5 million d'euros. Les efforts d'Harold Stettler, qui a repris la direction de l'entreprise en succédant à son père Serge, auraient fini par payer.La région permet le retour du repreneurLe seul repreneur potentiel, le groupe Millet, qui avait été refroidi par la somme que...