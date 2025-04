CAF 2025 : puis-je cumuler mon allocation APL avec d’autres aides cette année ?

Shutterstock

Les APL sont indispensables pour de nombreuses familles dans le besoin. Mais saviez-vous qu'il était possible de les cumuler avec d'autres allocations de la CAF ? Voici lesquels.

L'année 2025 sera-t-elle l'année du changement ? S'il est difficile de faire une telle déclaration alors que le mois de janvier est à peine entamé, ce n'est pas mentir que de dire qu'il y a eu du mouvement au sein de l'administration française. Entre les refontes des retraites, ou encore les augmentations de certaines allocations de la CAF, les annonces se sont multipliées.

L'occasion de rappeler aux foyers les plus précaires que certaines aides financières peuvent parfois être cumulables. Et même si peu de personnes le savent, ce n'est pas parce qu'elles l'ont été une fois dans l'année avec une prime exceptionnelle comme celle de Noël que vous ne pouvez pas continuer à en profiter. C'est notamment le cas pour les APL , qui, sauf cas particulier, peuvent s'additionner à d'autres allocations. Et voici lesquelles.

Quelles sont les allocations de la CAF qui peuvent se cumuler avec les APL ?

Vous êtes dans le besoin et aimeriez faire la demande d'autres allocations auprès de la CAF mais n'osez pas car vous touchez toujours les APL ? N'hésitez plus. La plupart le sont, exceptés lorsqu'il s'agit d'autres aides directes au logement telles que l'Allocation de logement social (ALS) ou l'Allocation de logement familiale (ALF). Ces aides sont exclusives entre elles. Si vous êtes au chômage en revanche, vous pouvez tout à fait continuer à profiter de vos APL.

Il en va de même si vous êtes au RSA. Un “ un forfait logement” sera simplement déduit de la somme que vous recevez par cette aide habituellement. Comme l'explique Mes-Allocs.fr, elle sera légèrement diminuée de cette manière :

67,84 euros par mois pour une personne seule

135,68 euros pour 2 personnes

167,91 euros pour 3 personnes ou plus.

Vous pouvez également bénéficier à la fois des pensions de retraite ou d'invalidité , ou même encore de la prime d'activité avec les APL. Attention tout de même aux conditions, pour lesquelles il est important de se renseigner auprès d'un conseiller.

CAF : comment bénéficier des APL ?

Pour rappel, tout le monde ne peut pas bénéficier des APL. Il s'agit d'une Aide personnalisée au logement accordée par la CAF qui permet de vous aider, lorsque vous possédez des revenus modestes , à payer votre loyer. Elle prend en charge, plus précisément, “une partie du loyer pour les locataires ou le remboursement d'une fraction d'un emprunt contracté pour un logement ancien occupé à titre de résidence principale” , explique Capital .

Quelques conditions doivent cependant être respectées. Si vous payez un loyer par exemple, le propriétaire ne peut pas être un de vos parents, grands-parents, ni même l'un de vos enfants ou votre conjoint. Il faut que le logement soit occupé au moins huit mois par an, et qu'il s'agisse de votre seul foyer et non pas de votre résidence secondaire. Enfin, le “logement doit également répondre à des critères de décence et de conditions minimales d'occupation.”

Êtes-vous au fait des dernières démarches ?

