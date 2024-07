Caddie : le célèbre fabricant de chariots va être mis en liquidation

Caddie, c'est fini. À la recherche d'un repreneur depuis plusieurs semaines, et placé en redressement judiciaire fin juin, le célèbre fabricant de chariots de courses va finalement être liquidé. Les deux offres de reprise n'ont pas été jugées viables par le tribunal de commerce de Saverne ce mardi 16 juillet. La décision a donc été prise de mettre Caddie en liquidation. Décision qui sera rendue formellement à 14 heures.

« On a un délibéré cet après-midi et il n'y aura pas de repreneur. On se dirige vers une liquidation dure », a déclaré Me Pierre Dulmet, avocat du Comité social et économique de l'entreprise basée à Dettwiller, selon des propos relayés par l'AFP.

Parmi les deux offres de reprise figurait celle du groupe Cochez, qui proposait de ne conserver que 15 salariés sur la totalité des effectifs – soit 108 personnes – et de transformer le site de Dettwiller en centre de reconditionnement. Le procureur a refusé cette offre.

Dérives financières : le comité d'entreprise d'EDF foudroyé par la Cour des comptesLa seconde proposition de reprise émanait de l'ancien propriétaire de Caddie, Stéphane Dedieu, aujourd'hui à la tête de l'entreprise Skade Management. Cette offre n'a même pas pu être présentée, car Stéphane Dedieu n'avait pas communiqué ses conditions suspensives au tribunal, a expliqué Me Pierre Dulmet.

« Le tribunal n'a [donc] pas de proposition