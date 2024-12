Câbles dans la mer Baltique : l'Estonie lance des patrouilles militaires pour protéger sa connexion électrique avec la Finlande

Un pétrolier battant pavillon des îles Cook et suspecté de faire partie d'une "flotte fantôme" russe est soupçonné d'avoir sectionné le câble Estlink 2 entre l'Estonie et la Finlande.

Le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur, à Prague, en République tchèque, le 31 août 2024. ( AFP / MICHAL CIZEK )

L'Estonie a déployé vendredi 27 décembre sa marine pour sécuriser sa connexion électrique avec la Finlande, deux jours après que le câble EstLink 2 reliant les deux pays a été rompu, probablement par un pétrolier en provenance d'un port russe, a annoncé le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur.

La liaison à courant continu EstLink 2 entre la Finlande et l'Estonie a été interrompue mercredi et les soupçons se sont portés sur un pétrolier l'Eagle S battant pavillon des îles Cook et suspecté de faire partie d'une "flotte fantôme", selon la police finlandaise. Le bateau a été aussitôt arraisonné et escorté par un patrouilleur finlandais au large de Porkkala, à environ 30 km d'Helsinki.

"Nous avons décidé d'envoyer notre marine à proximité d'Estlink 1 (un autre câble sous la mer Baltique, ndlr) pour défendre et sécuriser notre connexion énergétique avec la Finlande ", a écrit Hanno Pevkur sur le réseau social X.

Multiplication des incidents

"Bien sûr, l'enquête doit déterminer tous les détails de l'endommagement du câble Estlink 2 et des câbles de communication, mais notre tâche consiste à envoyer immédiatement un message clair pour dire que nous sommes prêts à défendre les connexions entre l'Estonie et la Finlande , même avec des moyens militaires", a expliqué Hanno Pevkur dans un communiqué publié sur le site de son ministère.

Il a souligné que les forces estoniennes étaient prêtes à prévenir les attaques menées aussi "avec des moyens non militaires".

Hanno Pevkur a déclaré être en contact à ce sujet avec la Finlande et avec le commandant des forces européennes de l'Otan dont les deux pays sont membres.

La Finlande a reçu jeudi le soutien de l'Union européenne et de l'Otan dans son enquête pour "sabotage" sur le rôle du pétrolier soupçonné d'avoir été à l'origine de la panne. De nombreux incidents similaires ont eu lieu dans la Baltique depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.