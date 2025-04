Cabinets de conseil, universités prestigieuses, DEI : le Pentagone sabre 5,1 milliards de dollars de contrats sur les recommandations du Doge de Musk

Selon Pete Hegseth, le ministère américain de la Défense a accumulé près de six milliards d'économies depuis le début de sa collaboration avec le bureau à "l'efficacité gouvernementale" mené par Elon Musk.

Pete Hegseth, le 10 avril 2025, à Washinton DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

"Pas des millions, des milliards !". Dans vidéo publié vendredi 11 avril, le chef du Pentagone a annoncé mettre fin à 5,1 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) de dépenses "inutiles", dont des subventions à deux prestigieuses universités américaines. "Nous signons en ce moment même un mémorandum ordonnant la résiliation de 5,1 milliards de dollars de contrats du ministère de la Défense", a déclaré Pete Hegseth.

Cette annonce intervient dans le cadre d'un programme fédéral de coupes budgétaires massives entrepris par Elon Musk, avec la bénédiction de Donald Trump, dans le cadre de sa commission à l'efficacité gouvernementale (Doge). Parmi les dépenses concernées figurent 500 millions de dollars de subventions à l'université Northwestern et à l'université Cornell, décrites comme des "institutions universitaires qui tolèrent l'antisémitisme et soutiennent des programmes DEI (diversité, équité et inclusion) qui divisent".

Budget à 850 milliards en 2025

La gouvernance de l'université Cornell a déclaré mardi dans un communiqué avoir reçu 75 ordres d'arrêt de travail du ministère de la Défense liés à des recherches qui sont "profondément importantes pour la défense nationale, la cybersécurité et la santé des États-Unis". Selon le communiqué, une des subventions concernées porte sur la recherche sur le cancer.

Onze contrats relatifs à la DEI (diversité, équité et inclusion), au climat, à la réponse Covid-19 et à des "activités connexes non essentielles" prendront également fin, a par ailleurs assuré M. Hegseth. "Nous avons besoin de cet argent pour améliorer les soins de santé de nos combattants et de leurs familles, au lieu de rémunérer des consultants 500 dollars de l'heure", a-t-il justifié. Le budget du Pentagone pour 2025 s'élève à quelque 850 milliards de dollars. En février, une note de M. Hegseth consultée par le Washington Post a ordonné l'élaboration de mesures visant à réduire ce budget de 8% par an.