Ça ne passera pas pour Pavard

L’espoir n’aura pas duré.

Absent lors de la demi-finale aller entre l’Inter et le Barça, Benjamin Pavard ne sera pas non plus de la manche retour . Présent à l’entraînement des Nerazzurri lundi soir, aux côtés du capitaine Lautaro Martínez qui devrait quant à lui bel et bien tenir sa place, le Français n’est toujours pas rétabli d’un problème à la cheville et doit ainsi renoncer au football plaisir. Le journaliste de Sky Italia, Matteo Barzaghi, a ainsi indiqué que le défenseur champion du monde avait quitté le « ritiro » (la mise au vert) de l’Inter et qu’il n’était plus en course pour faire partie du groupe interiste.…

JF pour SOFOOT.com