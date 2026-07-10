Ça donne quoi les Bleus un 14 juillet ?

C’est impossible de perdre un jour de fête nationale ? Qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du monde après leur victoire en maîtrise face au Maroc (2-0), les Bleus joueront leur place en finale le 14 juillet prochain face à la Belgique ou l’Espagne. Une date particulière pour les Français, puisque c’est le jour de la fête nationale.

Ce sera une première

Aussi curieux soit-il, l’équipe de France n’a joué aucune rencontre en ce jour si symbolique pour l’Hexagone . On y était presque en 1930, lors du premier Mondial en Uruguay où les Bleus avaient foulé la pelouse le 13 juillet contre le Mexique (4-1) puis deux lunes plus tard avec une défaite contre l’Argentine (0-1).…

EM pour SOFOOT.com