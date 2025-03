C’était Djamel Menad, légende du football algérien

Djamel Menad, légende du football algérien, s’est éteint à l’âge de 64 ans, des suites d’une maladie foudroyante. Hommage à un buteur complet.

Il était l’une des figures du football algérien moderne. Celui qui a placé le dribble et le beau geste au centre du jeu. Aux côtés de Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, Ali Fergani, Salah Assad ou Moustapha Dahleb, Djamel Menad faisait en effet office de précurseur durant la période 1980-1990. Une parenthèse enchantée pour l’Algérie, voyant alors le pays se qualifier pour ses deux premières Coupes du monde, puis enchaîner avec une victoire en Coupe d’Afrique des nations. Menad, lui, était du voyage au Mexique en 1986. Cette année-là, si les Verts font moins bien qu’en 1982 (victoire face à l’Allemagne lors du premier tour avant d’être finalement éliminés au terme du « match de la honte »), ils tombent avec les honneurs, en tenant notamment tête au Brésil (défaite 1-0).

1986 est en réalité une confirmation pour Djamel Menad. Élu sportif algérien l’an précédent, son Mondial réussi lui permet de signer au Nîmes Olympique l’année suivante. Un véritable luxe pour les joueurs évoluant sur l’autre rive de la Méditerranée, alors cantonnés au rang de « trésor nationaux » façon Pelé, par des dirigeants encore peu enclins à l’ouverture vers l’extérieur – les footballeurs ne pouvaient pas quitter l’Algérie avant l’âge de 27 ans. En rejoignant la D2 française, Menad découvre donc le professionnalisme et, en contrepartie, apporte le grain de folie qui manquait encore au ballon hexagonal. Surtout, le bonhomme débarque en ayant conquis l’Afrique avec la JS Kabylie (quatre fois champion d’Algérie, vainqueur de la Coupe d’Algérie, de la Ligue des champions africaine et de la Supercoupe d’Afrique). De quoi poser un petit CV et conforter le sélectionneur, Abdelhamid Kermali, dans ses choix, au moment de composer son onze type en vue de la CAN 90 à domicile.…

Propos de Djamel Menad tirés d’Algérie Presse Service.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com