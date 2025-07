C'est quoi cette histoire de corruption de présidents de Ligue 1 ?

Le quotidien L'Équipe a dévoilé ce samedi qu'une plainte avait été déposée par l'association AC !! Anti-Corruption contre X devant le parquet national financier, visant plusieurs présidents de Ligue 1. Difficile, pour l'heure, de savoir ce que chacun risque et si cette affaire peut vraiment aller plus loin, mais cela ressemble à un nouveau caillou dans la chaussure du football français.

« Escroquerie en bande organisée commise par une personne chargée d’une mission de service public » , « association de malfaiteurs en bande organisée » , « extorsions aggravées sous l’effet d’une contrainte illicite » , « prise illégale d’intérêts » , « blanchiment d’argent aggravé en bande organisée » , « évasion fiscale » , « abus de confiance en bande organisée et détournement de fonds publics en bande organisée » et « violation du droit sportif » : voici non pas une liste de chefs d’inculpations des plus grands bandits de l’histoire, mais bien celle qui pourrait concerner plusieurs présidents de Ligue 1. C’est en tout cas ce que reproche l’association AC !! Anti-Corruption à Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Laurent Nicollin (Montpellier), Loïc Féry (Lorient), Waldemar Kita (Nantes) et Jean-Pierre Rivère (Nice) pour les dirigeants en activité, et à Olivier Sadran (Toulouse) et Bernard Caïazzo (Saint-Étienne), qui ne sont plus présidents des clubs cités aujourd’hui. Une plainte a officiellement été déposée vendredi par cette association devant le parquet national financier contre X, selon les informations de L’Équipe . Mais qu’en est-il vraiment ?

Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi particulièrement visés

S’il est pour le moment compliqué de deviner les suites de l’affaire, il semblerait en tout cas que la LFP n’a pas pris ces accusations à la légère, réagissant du tac au tac dans les colonnes du même quotidien sportif. « Alors que le football professionnel français franchit une étape historique avec la création de sa propre chaîne, certains relancent une campagne de déstabilisation, à coups de rumeurs et de calomnies. Ces attaques, relayées sans vérification, rappellent les tentatives déjà observées il y a deux ans. La LFP ne se laissera ni intimider ni détourner de sa mission. Elle ne laissera passer aucune contre-vérité, et se réserve le droit d’agir contre toute diffusion de contenus diffamatoires. Le football français mérite mieux

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com