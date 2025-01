"C'est pas réac, c'est progressiste!" : Bayrou défend la "reconquête de l'écrit" à l'école

Le Premier ministre a fait valoir le rôle de la graphie et de "l'écriture au sens physique", mis à mal par l'évolution des pratiques.

A l'occasion d'une grande interview accordée à LCI , François Bayrou a réclamé lundi 27 janvier "la reconquête de l'écrit" à l'école, défendant une mesure qu'il décrit comme "progressiste".

"Ce que je crois, c'est qu'il faut faire de l'écrit à l'école, tous les jours et même dans tous les cours", a-t-il déclaré en regrettant la place accordée aux images dans la jeunesse. "Le prof d'histoire, il peut faire deux paragraphes tous les jours", a-t-il ajouté en précisant en avoir parlé à sa ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne.

Savoir écrire les lettres, s'approprier l'écriture

Ex-ministre de l'Education (1993-1997), cet agrégé de lettres classiques revendique aussi le travail de la graphie à l'école, "l'écriture au sens physique du terme".

"Former les lettres. Tout ceci a complètement disparu", a-t-il regretté. "C'est pas réac, c'est progressiste, c'est le progressisme le plus grand" , a-t-il fait valoir. "Je vais suggérer et défendre ça", a-t-il complété sans pour autant donner d'indications concrètes sur cette piste.

Dans ce long entretien diffusé sur LCI , le Premier ministre a par ailleurs confirmé que le gouvernement ne va "pas supprimer les 4.000 postes" dans l’Éducation nationale dans le budget 2025, comme envisagé par l'ancien Premier ministre Michel Barnier et cette décision est "définitive", a indiqué lundi François Bayrou.

"Je n'ai pas dissimulé que 4.000 postes inscrits, c'est une chose. Encore faut-il qu'il y ait des candidats aux concours pour devenir enseignants", a affirmé le chef du gouvernement, à quelques jours d'une réunion d'une commission mixte paritaire, où sept députés et sept sénateurs tenteront de trouver un compromis sur le projet de loi de finances pour 2025, tombé avec la censure du précédent gouvernement en décembre.