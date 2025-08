C'est le moment : montez dans le train Florian Thauvin !

Arrivé à Lens mardi soir, Florian Thauvin s'engagera officiellement avec le RC Lens dans les prochaines heures. Un retour en Ligue 1 particulièrement excitant, quatre ans après, pour l'ancienne star de l'OM, revigorée par son passage à l'Udinese. Et s'il était là, le transfert frisson de l'été ?

Florian Thauvin jouissait déjà d’une belle cote de popularité à Lens depuis l’invraisemblable feuilleton de l’été 2013, quand il avait fini par tourner le dos au rival lillois pour filer à Marseille. Mais rien à voir avec la joie et la fierté que le peuple sang et or a exprimé mardi soir à l’aéroport de Lille-Lesquin, au moment de l’atterrissage du champion du monde 2018, accueilli par des fumigènes et des chants à sa gloire. L’attaquant signera un contrat de trois saisons ce mercredi, une fois la traditionnelle visite médicale passée. Le coup d’envoi d’une mission reconquête : quatre ans après avoir quitté la Ligue 1, Thauvin revient avec la ferme intention de montrer qu’il mérite d’être mieux considéré et que les sceptiques ont eu tort de l’enterrer.

« Enfin de la reconnaissance à mon travail »

Le pied à peine posé sur le sol français, FloTov s’est jeté dans les bras de Jean-Louis Leca. Les deux hommes ont un passif, qui a assurément pesé dans la balance. L’an passé, le directeur sportif lensois avait déjà témoigné son respect et son intérêt pour le joueur de l’Udinese. Thauvin avait raconté leurs échanges dans un entretien avec Zack Nani cet automne. « Il m’appelle et il me dit : “Flo, t’es à l’Udinese, tout le monde dit que t’es mort, je veux te signer tout de suite. J’ai regardé toute la nuit des vidéos de toi, t’as retrouvé tout ton niveau. Si ton attaquant n’avait pas mangé toutes tes passés dé, tu serais le meilleur passeur de Serie A.” Je lui ai donc dit : “Jean-Louis, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais, parce que ça fait deux ans, quand je discute avec un club, on me dit que je suis mort et on me parle de mon salaire, sans me parler de football.” Personne ne m’a regardé jouer. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com