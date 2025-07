« C’est comme se faire une manucure » : comment le Botox s’est banalisé

Le botox est-il devenu « quelque chose que les gens font, comme ils se font faire une manucure », comme l'affirme au Washington Post la sociologue Dana Berkowitz, autrice de Botox Nation : Changing the Face of America ? Outre-Atlantique, le recours à la chirurgie semble en effet se normaliser. Tant et si bien qu'il n'est même plus tabou de dire que l'on a eu recours à des injections.

« C'est évidemment un peu plus intrusif ou invasif (qu'une manucure, NDLR), mais c'est devenu tellement normalisé », assure encore la sociologue. Et certaines études lui donnent raison. En 2024, l'American Society of Plastic Surgeons révélait dans un rapport que les injecteurs américains avaient réalisé plus de 9,8 millions d'interventions utilisant des neuromodulateurs (Botox, Dysport, Xeomin, Jeuveau et Daxxify) cette année-là. Un chiffre en hausse de 4 % par rapport à 2023, année que l'organisation avait déjà surnommée « l'année du Botox ». En 2019, le même rapport rapportait cinq millions d'injections.

Il est devenu si normalisé « dans la culture américaine que les patients le mentionnent aussi naturellement que lorsqu'ils font une course au magasin ou à la poste », ajoute encore l'American Society of Plastic Surgeons. Pour Dana Berkowitz, cela ne s'est pas fait sans l'effort des « spas médicaux », du « marketing très agressif