ByteDance est en pourparlers pour vendre son unité de jeux Moonton pour plus de 6 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance est en pourparlers avancés pour vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du célèbre jeu mobile Mobile Legends: Bang Bang, au groupe saoudien Savvy Games dans le cadre d'une transaction évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, selon les sources.

L'accord pourrait être conclu dès ce trimestre, a déclaré l'une des deux sources, qui a connaissance du dossier. Les deux entreprises sont parvenues à un accord initial sur les conditions générales de l'accord, a déclaré la seconde source.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

ByteDance, Moonton et Savvy Games n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters publie pour la première fois le montant de la transaction et le calendrier de l'éventuelle opération.

La vente de Moonton viendrait s'ajouter à l'activité déjà intense du secteur des jeux vidéo, où les entreprises s'efforcent de s'approprier des franchises durables, des compétences en matière de service en direct et de grandes communautés en ligne.