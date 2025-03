Burnley casse sa série et met définitivement à la retraite une légende du foot US

Le ballon au fond des filets et lui, au fond du canap’.

Légende du football américain et de la NFL, l’ancien « defensive end » des Houston Texans et des Arizona Cardinals, JJ Watt était rentré dans le monde du football aux côtés de sa femme Kealia, en investissant en 2023 dans le club de Burnley. Alors promus en Premier League, les Clarets ont depuis retrouvé le Championship et vu Vincent Kompany s’envoler vers le Bayern Munich. Mais cette saison, tout va bien , puisque Burnley est troisième et donc toujours en course pour la montée .…

JF pour SOFOOT.com