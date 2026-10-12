Burnham va exhorter le Parlement britannique à envisager un nouvel accord avec l'UE

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham invitera ce lundi le Parlement à envisager une relation plus étroite avec l'Union européenne, estimant qu'un nouvel accord, post-Brexit, du pays avec le bloc permettra à la fois de doper la croissance et de mieux maîtriser l'immigration.

Dans un discours marquant la fin de la pause parlementaire, le nouvel occupant du 10 Downing Street, qui avait milité en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne lors du référendum de 2016 qui a abouti au Brexit, va donc insister sur l'importance de l'UE pour Londres.

Fin septembre, à l'occasion de la conférence annuelle du Parti travailliste, Andy Burnham avait déjà dit que le Royaume-Uni devait envisager différentes options pour sa relation future avec l'UE, n'excluant pas un retour de Londres dans les Vingt-Sept et arguant que le Brexit avait "fait plus de mal que de bien".

Rompant avec la posture de son prédécesseur Keir Starmer, qu'il a remplacé en juillet, de ne pas rouvrir un débat qui reste clivant outre-Manche, Andy Burnham est d'avis que le pays doit tirer les leçons des promesses non tenues du Brexit afin de porter un nouveau regard "serein et lucide" sur ses relations avec l'UE.

"Il est temps d'engager une discussion différente sur ce que devraient être nos relations à long terme (avec l'UE)", a déclaré une source au sein du bureau d'Andy Burnham au 10, Downing Street.

"S'en tenir au statu quo et ne pas oeuvrer sans relâche pour conclure un bon accord favorable pour la croissance constituerait un manquement grave à nos devoirs", a ajouté la source.

Andy Burnham va demander à tous les partis de soutenir cette approche devant aboutir à un nouvel accord avec l'UE.

Ces dernières années, des sondages suggèrent qu'une majorité des Britanniques est favorable à un retour du pays dans l'Union européenne.

(Elizabeth Piper, Version française Benoit Van Overstraeten)