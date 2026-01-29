 Aller au contenu principal
Burkina Faso-Le gouvernement militaire dissout tous les partis politiques
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 21:12

Le gouvernement militaire du Burkina Faso a dissous tous les partis politiques et supprimé le cadre juridique entourant les opérations de ceux-ci, montre un décret approuvé jeudi en conseil des ministres, une décision qui renforce davantage la mainmise de l'armée sur le pays d'Afrique de l'Ouest.

Au pouvoir depuis un putsch mené en septembre 2022, le régime militaire burkinabé avait déjà suspendu au préalable toutes les activités politiques.

Le ministre de l'Intérieur, Emile Zerbo, a déclaré que cette mesure s'inscrivait dans une volonté plus globale de "reconstruire" l'Etat, dénonçant ce qu'il a décrit comme des abus et dysfonctionnements systémiques dans le système multipartite du pays.

Un rapport gouvernemental a établi que la multiplication des partis politiques a alimenté les divisions et nui à la cohésion sociale, a-t-il ajouté.

Avant le coup d'Etat de 2022, le Burkina Faso comptait plus d'une centaine de partis politiques enregistrés, dont 15 étaient représentés au Parlement depuis les législatives de 2020.

(Bureau de Dakar)

