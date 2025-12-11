Bulgarie-Démission du gouvernement Jeliazkov après des semaines de contestation sociale

- Englué dans une crise budgétaire, le Premier ministre bulgare Rosen Jeliazkov a remis sa démission jeudi, après plusieurs semaines de contestation contre la politique économique du gouvernement et l'incapacité de ce dernier à combattre la corruption.

Rosen Jeliazkov a annoncé sa démission lors d'une allocution télévisée quelques minutes avant que le Parlement ne se prononce sur une motion de censure contre son gouvernement.

Le président bulgare Rosen Jeliazkov avait demandé à son Premier ministre de démissionner la semaine dernière, alors que la Bulgarie fait face depuis plusieurs semaines à des rassemblements massifs de manifestants s'indignant de la hausse prévue des impôts pour financer l'augmentation des dépenses.

Le gouvernement de Rosen Jeliazkov avait retiré son projet de budget - le premier rédigé en euros alors que le pays va adopter la monnaie européenne à partir du 1er janvier 2026.

La crise budgétaire en Bulgarie témoigne de l'instabilité politique à laquelle ce pays des Balkans fait face, sept élections ayant été organisées au cours des quatre dernières années après l'effondrement des coalitions au pouvoir.

Les dernières élections se sont tenues octobre 2024, mais le Parlement n'a approuvé le cabinet de Rosen Jeliazkov qu'en janvier, après des mois de négociations.

