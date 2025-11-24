Budget: le gouvernement va organiser des débats et votes sur des sujets spécifiques

Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare, lors d'une allocation télévisée à Matignon, vouloir demander aux forces politiques de débattre et de voter dans les prochaines semaines spécifiquement sur des "priorités absolues" comme la "sécurité, la défense, l'agriculture et l'énergie" dont les crédits n'ont pu être examinés après l'échec du vote sur les recettes du budget de l'État à l'Assemblée nationale. SONORE
