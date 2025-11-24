 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: le gouvernement va organiser des débats et votes sur des sujets spécifiques
information fournie par AFP 24/11/2025 à 12:56

Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare, lors d'une allocation télévisée à Matignon, vouloir demander aux forces politiques de débattre et de voter dans les prochaines semaines spécifiquement sur des "priorités absolues" comme la "sécurité, la défense, l'agriculture et l'énergie" dont les crédits n'ont pu être examinés après l'échec du vote sur les recettes du budget de l'État à l'Assemblée nationale. SONORE

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank