Budget : la feuille de route de Sébastien LecornuBudget : la feuille de route de Sébastien Lecornu
information fournie par Le Point 26/09/2025 à 19:14

Il prend son temps. Dans un entretien accordé au Parisien , le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est donné jusqu'au « début des travaux parlementaires », soit le mercredi 1er octobre, pour former son gouvernement. Il a néanmoins livré au quotidien national sa feuille de route budgétaire, alors que la question des finances de l'État est toujours plus brûlante.

Patience est maître de vertu pour le fidèle d'Emmanuel Macron qui, avoue-t-il, repart « d'une feuille blanche, ce qui explique ce délai ». Pas question, visiblement, de reprendre à partir de l'ébauche laissée par son prédécesseur, François Bayrou. L'ancien ministre des Armées souhaite présenter « un budget qui tiendra compte des premières consultations [qu'il a] eues avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, et des formations politiques ». Le chef du (futur) gouvernement s'attend à des compromis dans l'hémicycle : « Il faudra passer de la liasse de tweets à la liasse d'amendements. »

« Viser l'outil de travail, c'est une erreur dramatique » : les patrons redoutent la taxe ZucmanSa priorité, la réduction des dépenses : « L'argent public est précieux comme jamais. » « Réduire le déficit pour maîtriser notre endettement, c'est la condition de notre souveraineté », a-t-il encore déclaré. « Cela commence par l'État qui doit donner l'exemple et cela passe aussi par une meilleure maîtrise des dépenses

