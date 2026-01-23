Indignation au Royaume-Uni après des propos de Trump sur le rôle des alliés de l'Otan en Afghanistan

Un mur portant les noms des militaires britanniques morts en Afghanistan depuis 2001 au cimetière britannique de Kaboul, le 22 octobre 2010 ( AFP / SHAH MARAI )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, à l'unisson de toute la classe politique du Royaume-Uni, a estimé vendredi "insultants" et "franchement consternants" des propos de Donald Trump affirmant que les alliés de l'Otan étaient "restés un peu loin des lignes de front" en Afghanistan.

Dans une interview jeudi à la chaîne américaine Fox News, le président américain a critiqué le rôle des autres pays membres de l'Otan durant les 20 ans de conflit, assurant que les Etats-Unis n'ont "jamais eu besoin d'eux".

"Ils diront qu'ils ont envoyé des troupes en Afghanistan... et c'est vrai, mais ils sont restés un peu en retrait, un peu loin des lignes de front", a-t-il déclaré, en référence à l'intervention de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis pour chasser Al-Qaïda de ses sanctuaires afghans après les attentats du 11 septembre 2001.

"Je considère les propos du président Trump comme insultants et franchement consternants, et je ne suis pas surpris qu'ils aient causé une telle souffrance aux proches des personnes tuées ou blessées" en Afghanistan, a déclaré Keir Starmer aux chaînes de télévision britanniques.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres, le 19 janvier 2026 ( POOL / Jordan Pettitt )

"Si j'avais prononcé ces mots, je m'excuserais certainement", a-t-il ajouté.

Le dirigeant travailliste a rendu hommage aux 457 soldats britanniques qui ont perdu la vie et aux "nombreux autres qui ont été blessés" en Afghanistan. "Je n'oublierai jamais leur courage, leur bravoure et le sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays", a-t-il dit.

Le Royaume-Uni est la nation ayant enregistré le plus de pertes en Afghanistan derrière les Etats-Unis qui ont perdu plus de 2.400 soldats en Afghanistan.

Plus de 150.000 membres des forces armées britanniques ont été déployés dans ce pays entre septembre 2001 et août 2021.

- "Honteux" -

Parmi eux, se trouvait le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, qui a servi à deux reprises en Afghanistan, en 2007-2008 pendant 10 semaines, puis de septembre 2012 à janvier 2013.

Le prince Harry en patrouille dans la ville désertée de Garmser, près de la base opérationnelle avancée de Delhi (FOB Delhi), le 2 janvier 2008, où il était en poste dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan ( POOL / JOHN STILLWELL )

"Des milliers de vies ont été bouleversées à jamais. Des mères et des pères ont enterré leurs fils et leurs filles. Des enfants se sont retrouvés sans parents", a-t-il écrit dans un communiqué. "Ces sacrifices méritent d'être évoqués avec sincérité et respect", a ajouté le prince qui vit en Californie.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch a dénoncé sur X les "commentaires honteux" du président américain, estimant qu'ils "sont erronés sur le plan factuel, affaiblissent l'Otan et dénigrent la mémoire (des) courageux soldats qui ont servi dans ce pays".

Même le leader du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage, pourtant fervent supporteur de Donald Trump, a jugé que le républicain faisait "erreur". "Pendant 20 ans nos forces armées ont combattu courageusement aux côtés des forces américaines", a-t-il souligné.

Le cercueil d'un soldat britannique quitte la chapelle militaire royale de la caserne Wellington à Londres, le 1er décembre 2009, tué avec quatre autres soldats britanniques lors d'un incident à un point de contrôle de police à Nad e-Ali, en Afghanistan, le 3 novembre 2009 ( AFP / Adrian DENNIS )

"Le service et le sacrifice du personnel britannique en Afghanistan ne peuvent être remis en question, et nous condamnons tout commentaire qui sape leur contribution extraordinaire", a commenté la Royal British Legion, organisation de soutien aux anciens combattants.

Les propos de Donald Trump ont aussi fait réagir ailleurs en Pologne et en France.

"J'exige et j'attends partout du respect à l'égard des vétérans de l'armée polonaise, (...) des vétérans qui ont prouvé combien ils savent servir admirablement la patrie et nos engagements alliés", a déclaré aux journalistes le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, rappelant que 43 soldats polonais étaient morts en mission en Afghanistan.

Des plaques portant les noms de soldats étrangers morts pendant la guerre en Afghanistan sur un mur du cimetière britannique à Kaboul, le 22 mai 2025 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Parmi les autres alliés de l'Otan, le Canada a perdu 158 soldats en Afghanistan, selon un site gouvernemental.

La France, qui a été présente militairement en Afghanistan de 2001 à 2014 et a compté jusqu'à près de 4.000 soldats dans ce pays au plus fort de l'engagement de l'Otan, a elle perdu 89 soldats.

"Nous nous souvenons de leur sacrifice qui impose le respect", a écrit sur X la ministre française des Armées, Catherine Vautrin.

"Que les fantômes des 1.000 soldats européens et canadiens tombés en Afghanistan viennent te hanter", a écrit sur X Michel Goya, ancien colonel de l'armée de terre française reconverti en analyste militaire, en réponse à Donald Trump.

Le Danemark recense de son côté 44 soldats morts en Afghanistan, dont 37 au combat.